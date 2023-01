Campanaccio 2023: domani mattina, doppio appuntamento su Rai1 e Rai3

Fervono gli ultimi preparativi per la edizione 2023 del Campanaccio di San Mauro Forte che si preannuncia -specie per la giornata clou di sabato prossimo 14 gennaio- particolarmente partecipato. (https://giornalemio.it/eventi/a-san-mauro-forte-per-il-campanaccio-2023-anche-giobbe-covatta-e-i-sud-sound-system/) E nel mentre l’evento sta ricevendo sui media l’ampio spazio che merita per la sua specificità e fascinazione. Infatti, dopo la diretta annunciata per oggi pomeriggio -con inizio alle 16,00 – su Radio Laser sarà la volta della RAI, sia regionale che nazionale.

Si inizia domani mattina alle ore 7,15 su RaiTre con Buongiorno Regione e poi si prosegue con un collegamento alle 12,00 su RaiUno con È sempre Mezzogiorno, la trasmissione presentata dalla popolare Antonella Clerici.” Un contenitore quotidiano -quest’ultimo- che tratta di cucina ed attualità, all’interno del quale troveranno naturalmente spazio le bontà della ricca tradizione locale a 360 gradi.