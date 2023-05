Cammariere a Matera sul palco di Terrazza Lanfranchi

Il luogo è di quelli suggestivi, a ridosso del Sasso Caveoso e con un cielo stellato, che accoglierà le note del cantautore Sergio Cammariere per la rassegna ‘’Estati d’animo’’. La terrazza di Palazzo Lanfranchi è l’ambientazione giusta per apprezzare l’ultimo lavoro ‘’ Una sola giornata’’ impregnato di sonorità swing, blues e bossanova. L’appuntamento è per il 15 giugno 2023. Prevendita in corso.

IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CANTAUTORALE “ESTATI D’ANIMO” A CURA DI MILANOK3 E PIEMME EVENTI

SERGIO CAMMARIERE

ARRIVA IN CONCERTO A MATERA

IL 15 GIUGNO 2023

CON COMMISTIONI TRA I GENERI SWING, BLUES, BOSSANOVA E IL MONDO LATINO

SERGIO CAMMARIERE, sarà live in concerto a Matera il 15 giugno 2023 in occasione della rassegna cantautorale di musica italiana Estati D’Animo a cura di MilanoK3 e PM Eventi, ospitata all’interno di Terrazza Lanfranchi, location suggestiva ed intima che svetta su un panorama ineguagliabile, quello dei Sassi di Matera.

CAMMARIERE presenterà a Matera il suo nuovo lavoro discografico dal titolo “Una Sola Giornata”, pubblicato lo scorso 14 aprile. Per la realizzazione di questo album CAMMARIERE ha voluto coinvolgere, oltre alla sua abituale “famiglia” musicale, anche il trombettista Fabrizio Bosso, la violoncellista Giovanna Famulari e l’Orchestra d’Archi diretta da Marcello Sirignaso. Uno spettacolo imperdibile all’insegna delle commistioni di generi come lo swing, il blues, la bossanova ed il mondo latino, in cui CAMMARIERE mescola il suo tocco musicale delicato, malinconico ed emozionante.

CAMMARIERE è anche impegnato con il teatro e il cinema: ha composto le musiche originali per il nuovo film di Pupi Avati “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, con Gabriele Lavia e Lodo Guenzi, in uscita il 4 maggio, oltre alle musiche per gli spettacoli teatrali L’Altra Teresa con Moni Ovadia e Teresa la Ladra di Dacia Maraini.

I biglietti saranno disponibili in vendita a partire da oggi, giovedì 4 maggio su TicketOne.

INFOLINE: +39 3486066347

