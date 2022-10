Camerata delle Arti con opera inedita su ”Don Carlo Levi”: da Matera a Torino e Ivrea

Una intuizione giusta, quella inserita dal direttore artistico Francesco Zingariello, nel cartellone 2022 della Camerata, che si affaccia da quel ponte di storia e cultura che lega Matera a Torino a Ivrea, ricordando presenza e figura di Carlo Levi, l’autore del ” Cristo si è fermato a Eboli” e da quanti come Adriano Olivetti ne raccolsero la sfida con l’esperienza socio economica e urbanistica di Borgo La Martella. ”Nuovi Linguaggi” per la rassegna ” Basilicata Opere in atto 2022” con sette appuntamenti in programma dal 3 novembre al 28 dicembre, che coinvolgeranno i giovani dell’Orchestra sinfonica Ico 131 della Basilicata e artisti e direttori d’orchestra di primo piano, come riporta l’esauriente comunicato stampa dell’evento. Giovani di talento ma anche figure ”notevoli” per esperienza come il maestro Nicola Samale (un monumento della musica internazionale) che ha composto l’inedita opera ”Ricordano Don Carlo Levi”. Tanta attesa per l’opera , in programma il 1 dicembre al teatro ”Guerrieri” che molto probabilmente sarà rappresentata anche a Torino e a Ivrea nel 2023. Ad annunciarlo Francesco Zingariello che ha rilevato interesse e disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale piemontese, a cominciare dall’assessore alla Cultura Rosanna Purchia , ex sovrintendente dell’ Teatro san Carlo di Napoli e commissario straordinario del Teatro Regio di Torino. Un cartellone che spazia tra nuovi linguaggi,tra vocalità ed interpretazioni di alto livello, guardando anche al passato, vera e propria miniera della cultura di qualità



FRANCESCO ZINGARIELLO: “AMPIO RESPIRO E SGUARDO COME SEMPRE A NUOVI LINGUAGGIPER UN PERCORSO COMUNE CON IL NOSTRO PUBBLICO”

CARTELLONE 2022 DE “LA CAMERATA DELLE ARTI” .

Sette appuntamenti con i grandi classici dell’opera e un itinerario attraverso le generazioni e i linguaggi musicali. Questa la filosofia che ha mosso le scelte de La Camerata delle Arti per

comporre il mosaico della stagione fino alla fine dell’anno. Il cartellone è stato presentato lunedì 31ottobre alle 11 nella sala Mandela del Comune dal direttore artistico Francesco Zingariello, dal vice sindaco Rosa Nicoletti e dal presidente della Commissione Cultura e Cinema Nicola Stifano. “Il linguaggio tradizionale legato ai grandi classici – spiega Zingariello – ci accompagnerà insieme a incursioni nella musica internazionale e nel confronto con altre tradizioni insieme all’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata con cui condividiamo questa esperienza ”.

Il cartellone si aprirà il 3 novembre con “Generazioni a confronto” che vedrà come solista il

violoncellista Clemente Zingariello. Il 21 novembre si andrà “Dal Classicismo viennese a quello americano” con direttore e solista (trombettista) Marco Pierobon. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno all’Auditorium “Gervasio”.

“La Basilicata è terra di straordinaria storia letteraria e culturale e questa strada non può che passare attraverso la musica – prosegue Zingariello. Lo conferma l’appuntamento dell’1 dicembre “Don Carlo Levi” con la regia di Grazia Coppolecchia e direzione del maestro Nicola Samale, che ne è anche il compositore.

Un grande classico di Donizetti come “L’Elisir d’amore – Udite, udite o rustici!” sarà l’appuntamento del 7 dicembre al Teatro Guerrieri con la direzione di Francesco Zingariello e la regia di Gianpiero Francese.“Dall’America all’Occidente” sarà il tema dello spettacolo in programma il 12 dicembre all’Auditorium Gervasio .

“Il Messiah di Händel” sarà il penultimo appuntamento in cartellone, il 17 dicembre nella

Parrocchia di Cristo Re, seguito da “Natale nel mondo” il 28 dicembre al teatro Guerrieri diretto da Pasquale Menchise con solista Francesco Zingariello. “In una fase storica in cui il pubblico ha ritrovato il piacere degli spettacoli dal vivo – prosegue Zingariello – abbiamo voluto offrire una scelta ancora più ampia che raccolga le esigenze delle differenti tipologie dei nostri spettatori e che sperimenti anche contaminazioni di grande valore”.