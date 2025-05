Calvera: la Rete Ente Pro Loco Italiane su sostenibilità ambientale e promozione del territorio

Si svolgerà a Calvera, presso la Sala Conferenze del museo Anamnesis, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, giovedì 15 maggio 2025 alle ore 17, un importante appuntamento organizzato dalla Rete Associativa di Terzo Settore EPLI – Ente Pro Loco Italiane Aps. “Ad ospitare l’evento -si legge in una nota- “la Pro Loco locale guidata da Cinzia Francolino insieme al Comitato Regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps presieduto da Rocco Franciosa, consigliere nazionale Assoguide. Tematica al centro del dibattito la sostenibilità ambientale e la promozione del territorio, argomenti molto cari ad EPLI protagonista di importanti iniziative a carattere nazionale come #AgroArcheoTrekking con il Ministero del Turismo e le Giornate Ecologiche delle Pro Loco. All’incontro moderato dalla Giornalista Mariapaola Vergalito, prenderanno parte oltre ai Presidenti Francolino e Franciosa, Pasquale Bartolomeo Sindaco di calvera, Franco Muscolino Presidente GAL Cittadella del Sapere, Claudio Pisapia Responsabile modello Culturitalia art. 41 legge Made in Italy, Margherita Sarli Direttrice APT Basilicata, Maurizio Lazzari primo Ricercatore CNR ISPC, Antonio Tisci Commissario dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano, interverranno anche Giuseppina Ierace Presidente Comitato Regionale EPLI Calabria, Oronzo Rifino Presidente del Comitato EPLI Puglia e Pietro Bernardo Presidente del Comitato EPLI Campania. A chiudere il dibattito Pasquale Ciurleo Presidente Nazionale EPLI e l’ Assessore all’ Ambiente della Regione Basilicata Laura Mogiello. Tutti i relatori daranno il loro contributo a favore della valorizzazione territoriale in chiave di sostenibilità anche sociale e culturale. Nell’ occasione verrà presentata la Rivista edita da EPLI “In Italia Magazine” che proprio a Calvera (PZ) ha la sua Redazione esecutiva coordinata a carattere nazionale dalla Presidente della Pro Loco Cinzia Francolino e che ha come Direttore Responsabile il Presidente Regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa. Durante la Cerimonia avverrà la consegna ufficiale della Rivista “InItalia Magazine” alle istituzioni presenti ed al Presidente della Fondazione “Dr. Nicola ed Emilia Mobilio” rappresentata dal Notaio Dottor Prospero Mobilio che si dedica a diffondere cultura attraverso la gestione diretta della Biblioteca Comunale che porta il nome della stessa Fondazione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.