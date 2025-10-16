Calia Italia ospita ‘La Classica Colazione’

Calia Italia è lieta di ospitare, all’interno della rassegna ‘La Classica Colazione’, il concerto “Pulcinella a ritmo di Stravinskij”, un evento dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni che si terrà domenica 19 ottobre alle ore 10.30 presso lo Spazio Calia Italia, nella sede di Matera.

L’iniziativa — parte del progetto Calia Cultura, nato per promuovere arte, impegno sociale e crescita collettiva — propone un’esperienza musicale immersiva e accessibile in un contesto inconsueto: lo showroom aziendale, dove i divani diventano luoghi d’ascolto e condivisione. A introdurre i piccoli spettatori sarà Pulcinella, che li guiderà in un percorso coinvolgente tra teatro e musica all’interno dello spazio espositivo, concludendo l’esperienza con una colazione condivisa tra bambini e genitori in azienda.

La performance è parte del progetto ‘Prime volte’, ideato dalla Compagnia teatrale L’Albero con Matè e Solisti Lucani — un collettivo di artisti under 35 — con l’obiettivo di portare la musica classica a un pubblico molto giovane (0–6 anni), spesso escluso dalle programmazioni culturali tradizionali, soprattutto nel contesto lucano. La rassegna prevede tre appuntamenti totali: il primo si è tenuto il 12 ottobre presso l’Ecoverticale (6+ anni), l’ultimo si svolgerà il 9 novembre all’Hotel del Campo (0–3 anni).

Pulcinella a ritmo di Stravinskij

Domenica 19 ottobre, ore 10.30

Spazio Calia Italia, Matera

Target: 3-6 anni

Per info: 328 5410166 – www.lalbero.org