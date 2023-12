Calendario degli Eventi Natalizi a Pomarico

“È tempo di Natale a Pomarico”, È il tema con cui l’amministrazione comunale di Pomarico annuncia l’avvio del Calendario degli Eventi Natalizi, una “serie di iniziative pensate -si spiega in una nota- per trasformare il centro pomaricano in un magico scenario natalizio. Un programma nutrito e condiviso dagli amministratori, che per la stagione festiva hanno inteso creare un’atmosfera di gioia e solidarietà per tutti i cittadini. Il Calendario degli Eventi Natalizi aprirà ufficialmente i battenti venerdì 8 dicembre con momenti di animazione per bambini, l’inaugurazione della mostra fotografica “Natale in Lucania” e l’apertura della “Casa di Babbo Natale” nel Palazzo Marchesale, e includerà per tutto il periodo natalizio concerti ed eventi musicali e teatrali, laboratori artigianali e gastronomici e spettacoli di animazione e magia, mercatini con prodotti artigianali e prelibatezze locali.

Il Comune di Pomarico invita tutti i cittadini a partecipare numerosi a queste iniziative, contribuendo a rendere il periodo natalizio un’occasione di condivisione e gioia per tutta la comunità.”

“Con l’avvio del Calendario degli Eventi Natalizi, vogliamo offrire a ogni cittadino la possibilità di immergersi nell’atmosfera magica delle festività. In questo periodo speciale – dichiara il sindaco Francesco Mancini -, la nostra comunità è in prima linea nel promuovere la condivisione di gioia e amore”.

Mentre l’Assessore alla Cultura Beatrice Difesca che cura l’organizzazione degli eventi in programma, sottolinea: “Abbiamo preparato un calendario ricco di appuntamenti, dai tradizionali mercatini alle spettacolari illuminazioni, per coinvolgere tutte le età. Inoltre, non mancheranno iniziative culturali e solidali per sottolineare lo spirito di generosità che caratterizza il periodo natalizio”.