Calcio a 5, in “Una partita mai vista”, all’IC Pascoli di Matera per l’inclusione.

Lunedì 8 maggio 2023, con inizio alle ore 9,30, sul campetto esterno di basket “Kobe Bryant ” della scuola I.C. Pascoli di Matera si terrà la manifestazione “UNA PARTITA MAI VISTA”. Una partita di calcio a 5 tra ragazzi non vedenti dell’associazione calcistica ASD U.I.C. di Bari, promossa dalla Prof.ssa Debora Lopatriello, insieme al Dipartimento di Sostegno dell’I.C. Pascoli e in collaborazione con I.I.S. Morra–Da Vinci (sede del Centro Territoriale di Supporto di Matera), che mira -partendo proprio dalla scuola- a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità e, quindi, sull’importanza dell’inclusione sociale. Non solo spettatori ma anche protagonisti saranno -dagli spalti- gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado I.C. Pascoli e alcune classi dell’ I.I.S. Morra–Da Vinci che, insieme ai rappresentanti delle associazioni che operano al fine di favorire l’inclusione sociale, saranno chiamati ad assistere al match nel massimo silenzio, poiché durante il gioco viene utilizzata una specifica palla sonora.

