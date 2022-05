Le icone del rock e del blues, come Scarlet Rivera, continuano a splendere come fosse…il secolo scorso, quando musica e impegno sociale erano una costante di tanti palchi e raduni sparsi per il mondo. E tra questi Bob Dylan, il poeta cantautore,,che ha cantato e suonato con la carica di versi che hanno segnato il suo repertorio. Con lui la violinista storica ‘’Scarlet Rivera’’, che ha utilizzato quello strumento facendo pizzicare le corde a 220 volt. Per i giovani che non la ricordano non guasta un’occhiata sui canali web. Ma potranno ascoltarla dal vivo a Santeramo in colle ( Bari), domani 17 maggio, alle 21.30. al Teatro Saltimanco, in un concerto con Tom Chacon , anche lui ‘’figlio di Dylan’’ sul piano musicale e Paolo Ercoli , interprete dei generi dobro(ricordate la chitarra del bluegrass?) e lap steel(con quella hawayana). L’evento è stato organizzato da Pomodori music e viandanti festival. Per gli appassionati una chicca di qualità della storia della musica.

Scarlet Rivera, storica violinista di Bob Dylan, è una figura apicale nella storia del rock e del folk: musicista eclettica, nominata più volte per i Grammy Awards, ha aperto una nuova strada al rock come pioniera del violino elettrico. Partendo da un background classico, ha evoluto il suo percorso fino ad abbracciare una gran varietà di generi di musica, dalla fusion tra rock e jazz, ai ritmi latini, alla musica celtica, fino alla new age.

Thom Chacon è uno dei più interessanti cantautori della nuova generazione americana. Musicalmente è figlio di Bob Dylan, Townes Van Zandt e Bruce Springsteen ma la sua storia e i suoi vissuti gli hanno permesso di elaborare uno stile personale che potremmo definire da “cantautore di frontiera”, essendo nato alla frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico: frontiera non solo fisica, ma anche frontiera tra il futuro e la memoria, la speranza e le radici, che si intrecciano direttamente con la storia familiare di Thom.

Paolo Ercoli è il più grande interprete italiano del dobro e della Lap Steel, con un esperienza trentennale che l’ha portato ad esibirsi con varie figuro di spicco della musica italiana ed americana. La grande capacità di suggestione che il suo sound è in grado di creare, concorrerà ad arricchire di sfumature affascinanti i brani di Scarlet e Thom

