Bye Bye Julia e Luke…Da Toronto a Matera nei Sassi

E’ il turismo delle radici, quello che ti riporta sulle tracce del passato, di una emigrazione di ritorno, da dove sono partiti, nel secolo scorso, padri e nonni in cerca di fortuna. E in Italia, in luna di miele, un anno dopo ( si erano sposati il 22 luglio 2023) sono passati per Matera Luke e Julia, quest’ultima con nonni materani ( Bruna Di Lecce e Antonio Domenichiello) emigrati alla fine degli anni Cinquanta a Toronto. Ed è stata l’occasione per conoscere i luoghi e la vita descritta più volte dai nonni, in inglese e con qualche passaggio in dialetto. Così l’abitazione degli avi in una traversa dei via dei Fiorentini (nel Sasso Barisano) oggi trasformata in struttura ricettiva, la visita all’antica Casa Grotta della civiltà contadina in vico Solitario che li ha colpiti e non poco , quella al Palombaro Lungo di piazza Vittorio Veneto, alla cisterna d’acqua che ha dissetato generazioni di materani, e poi l’escursione nel Parco della Murgia tra siti rupestri, leggende, storie di uomini che hanno abitato quei luoghi con continuità, hanno indotto la giovane coppia a esprimere meraviglia per l’unicità di quanto visto. Quel ” Wonderful!” ( Meraviglioso!) espresso in più occasioni, accompagnati dalla cugina materana Silvia, che parla un inglese perfetto, e un pizzico di commozione nel vedere da quale realtà ”semplice e vissuta” provenivano i nonni di Giulia, saranno la spinta in più a tornare dalle nostre parti per una vacanza più lunga.



Del resto a Julia, insegnante di educazione fisica, e a Luke, imprenditore, con genitori di origini irlandesi e maltesi, piace compiere escursioni e apprezzare i sapori della dieta mediterranea.Ma prima di continuare una luna di miele che li sta portando, in auto, dalla Toscana alla Sicilia, a Matera, alla Puglia alla Costiera amalfitana al Lazio, prima di tornare a Toronto, hanno salutato i parenti nel corso di una serata conviviale. L’impegno è a rivedersi appena possibile.



Del resto Matera e Toronto sono dietro l’angolo o quasi. Bye bye Julia e Luke…C’è un pezzo della vostra storia del passato a Matera, crocevia dei popoli del Mediterraneo. Non è la prima volta che ne parliamo. Lo abbiamo fatto, di recente, in occasione del Minibasket in piazza con il ”concittadino” materano e canadese Filippo Gravina, che ha accompagnato la squadra del Motion Basketbal Toronto vincitrice dell’edizione 2023. Senza dimenticare l’ incontro tra famiglie materane dopo 57 anni https://giornalemio.it/cronaca/in-viaggio-sulla-nave-57-anni-fa-si-ritrovano-famiglie-materane/ ricordato dai figli dei protagonisti.