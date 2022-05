Matera citta della ceramica all’esordio, con una anticipazione. Con l’obiettivo di favorire la conoscenza delle botteghe artigiane che a Matera lavorano la ceramica, sabato 21 e domenica 22, cittadini e turisti potranno visitare e fare una esperienza diretta- sotto la guida dei maestri- nella realizzazione di un manufatto, che il visitatore potrà portare con sè.L’iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa dal presidente della sezione artigianato artistico Cna, Margherita Albanese, dal vicepresidente Mario Daddiego e dall’assessora comunale alle Attività Produttive Maria Pistone. L’evento, che rientra rientra tra gli ”eventi collaterali ” della ottava edizione della manifestazione nazionale ” Buongiorno ceramica”,è stato promosso dalla Cna, Associazione italiana città della ceramica, in collaborazione con l’archeoclub ” Matàr”, di concerto con l’Amministrazione comunale che ha sostenuto la candidatura (in attesa di definizione) per l’inserimento di Matera tra le città della ceramica. All’iniziativa partecipano sette botteghe dei rioni Sassi e del Piano.

Il tour esperenziale coinvolge Il Bottegaccio di Mario Daddiego M.A ( via Madonna dell’Idris n.10-11 nel Sasso Caveoso, Studio d’arte Keramos di Christian Andrisani in va delle Beccherie 73, Maria Bruna Festa M.A (via Bruno Buozzi 162 nel Sasso Caveoso), Ceramica Sgarbata di Claudia Pentasuglia (via Alessandro Volta nel Centro storico), Studio d’Arte Francesca Cascione (via Bruno Buozzi n.3 nel Sasso Caveoso, Terra sonora di Pietro Colapietro M.A (rione Casalnuovo 308 nel Sasso Caveoso) e MIdecò di Mirella Caruso (via delle Beccherie 79). ” Far parte della rete delle città delle ceramiche – ha detto il presidente di Cna, Leonardo Montemurro- è una opportunità di incrementare il turismo esperenziale, toccando realtà che dalla Campania, raggiungono la Basilicata e la Puglia e di trasmettere saperi, manualità alle giovani generazioni”. Previsto un contributo video con il comune di Calviello(Benevento) , durante il quael dal Museo nazionale archeologico ”Domenico Ridola” , l’archeologa Isabella Marchetta illustrerà l’importanza della ceramica in Basilicata e gli eventuali collegamento tra le due realtà.



Rinviato ad altra edizione la riedizione storica della fiera al Santuario di Picciano durante la quale gli artigiani esponevano le proprie realizzazioni. Tra queste i fischietti policromi in terracotta, nelle diverse fogge e dimensioni, che i fedeli acquistavano per donare ai bambini. L’assessora alle Attività Produttive, Maria Pistone, ha annunciato di aver messo a punto il regolamento per il Paip, che dovrà ora essere approvato in consiglio comunale. ” Era tra le priorità che avevo individuato all’insediamento- ha detto l’assessora Maria Pistone, trattandosi di una materia datata, attesa, per favorire l’insediamento anche di giovani artigiani.E a sostegno del settore, in particolare di quello artistico, stiamo mettendo a punto il nuovo piano del commercio a tutela e per la valorizzazione delle nostre professionalità e produzione, a cominciare dalle zone centrali. Un contributo alla lotta all’abusivismo, e alla concorrenza sleale del quale, c’è davvero necessità”