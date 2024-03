Buona Pasqua, tra chi soffre, con l’Oasi del Sorriso

Ormai sono un esempio di altruismo, solidarietà, che meriterebbe più di una stretta di mano, per quanto fanno e non solo a Pasqua o a Natale, ma periodicamente, in ospedali e case di riposo. L’Oasi del sorriso, fondata da Giovanni Martinelli, dispensa volentieri sorrisi e buonumore dove è necessario a mamme, bimbi, anziani. Uova, la dolcezza del cioccolato, un sorriso e una canzone. Auguri!



Oasi del Sorriso Clownterapia Matera Onlus 2.0

CLOWNTERAPIA E MUSICOTERAPIA NEGLI OSPEDALI E CASE DI RIPOSO

Come avviene ormai da tanti anni, anche quest’anno regaleremo le uova di Pasqua oltre che ai bambini purtroppo ricoverati e alle mamme dei nuovi nati, anche Al Personale di tanti reparti, iniziando dal Pronto Soccorso e Rianimazione. Sono ormai tanti anni che facciamo Volontariato e, da sempre continuiamo a diffondere Gioia e Speranza a Bimbi e Adulti a trecentosessanta gradi, perché con la Musica e la giocosa apparizione, restituiamo Umanità, Senso Civico, Solidarietà, Voglia di Vivere e Affetto Incondizionato, Sostenendo malati e loro familiari, oltre anche a tutto il Personale Sanitario. NOI CURIAMO I MALATI, NON LA MALATTIA ….

Siamo presenti negli Ospedali di:- Matera e Policoro.

A TUTTI/E VOI E VOSTRE FAMIGLIE AUGURI DI BUONA PASQUA

Con Stima

IL PRESIDENTE

Comm. Giovanni Martinelli