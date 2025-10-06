Buon Natale dal TTG di Rimini con il Presepe vivente nei Sassi. Un invito a Papa Leone

Tradizione, pace e dialogo per la XV edizione del presepe vivente negli antichi rioni di tufo di Matera, patrimonio dell’Umanità, che invitano a una riflessione universale in vista di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 con Titouan ( Marocco). E la vetrina internazionale del turismo di Rimini, in programma nella città romagnola dall’8 al 10 ottobre, è l’occasione per promuovere per tempo un appuntamento come il Presepe, che sarà inaugurato il 5 dicembre, agli operatori turistici nazionali e internazionali. E i rioni Sassi di “Mater città presepe’’ sono un formidabile veicolo di promozione tra dicembre 2025 e 2026. Non solo l’evento di rappresentazione, al quale lavora da sempre Luca Prisco, ma anche altri appuntamenti che Amministrazione comunale e, ci auguriamo, anche gli operatori economici locali devono mettere in campo davanti alla grotta di Betlemme. Con l’auspicio che per quella data il popolo palestinese e le famiglie degli israeliani rapiti possano trovare un po’ di serenità. Il forse è d’obbligo. Siamo come san Tommaso , tenendo conto del protagonismo dei guerrafondai che seguono la stella cometa della sopraffazione e della guerra, supportati da complicità, silenzi e ipocrisie che continuano a coinvolgere anche il nostro Paese. La Matera del dialogo la pensa, per fortuna diversamente. Buon Natale a Matera da Rimini… e con un invito a Papa Leone XIV a visitare il presepe vivente nei Sassi. Provateci. Chissà che in qualche modo non faccia una sorpresa.



COMUNICATO STAMPA

Il Presepe Vivente nei Sassi torna per il Natale 2025: tradizione, pace e dialogo alla XV edizione

Matera si prepara a rivivere la magia del Natale con il ritorno del Presepe Vivente nei Sassi, giunto alla sua quindicesima edizione, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Prisco Provider Eventi e Comunicazione e la Curia Arcivescovile della Diocesi di Matera-Irsina. L’evento, che sarà inaugurato il 5 dicembre e si svolgerà nei fine settimana del 6 e 7, 13 e 14, 20 e 21, 27 e 28 dicembre 2025 e 3 e 4 gennaio 2026 nel Sasso Caveoso. coinvolgerà numerose realtà locali per un’iniziativa che si conferma tra le più suggestive e attese del territorio.



Il percorso si snoderà lungo lo scenario unico del Sasso Caveoso, tra Piazza San Pietro Caveoso, Vico Solitario, Rione Malve e Rione Casalnuovo, dove attori, figuranti e volontari daranno vita a una narrazione immersiva capace di unire tradizione, spiritualità e identità culturale. Un’esperienza che rappresenta non solo un grande momento di promozione turistica e culturale, ma anche un’occasione di riflessione sul significato profondo del Natale.

Il messaggio centrale sarà quello della pace e del dialogo, valori oggi più che mai necessari e che Papa Leone ha indicato come fondamento per una convivenza autentica e solidale. Un tema che trova in Matera, prossima Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, il luogo ideale per proiettarsi verso un futuro di speranza e di costruzione comunitaria.



“Il Presepe Vivente non è solo spettacolo – dichiara il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti – ma un patrimonio condiviso che parla alle coscienze. È la nostra città che, ancora una volta, si fa messaggio universale di pace, alla vigilia del 2026, anno in cui sarà crocevia mediterranea di scambi ed esperienze”.



“Questa XV edizione segna un traguardo importante – aggiunge l’Assessore comunale alla Cultura Simona Orsi – e rappresenta un momento di unione per cittadini, associazioni e istituzioni, in cui Matera si mostra al mondo nella sua veste più autentica”.



“Da Matera quest’anno facciamo partire un forte invito alla pace – ha sottolineato l’organizzatore Luca Prisco -. Vogliamo invitare i rappresentanti di tutti gli stati in conflitto a una riflessione tutti insieme, affinchè la pace che non sia uno slogan fine a sé stesso, ma sia segno tangibile, che arrivi al cuore di ognuno di noi. Il coinvolgimento delle realtà locali e dei giovani è la chiave per rendere il Presepe Vivente un’esperienza viva e partecipata, capace di crescere di anno in anno”.

Anche la Curia Arcivescovile della Diocesi di Matera-Irsina ha rimarcato il valore spirituale del Presepe Vivente, sottolineando come il messaggio del Presepe sia eterno e che il Natale nasca con la luce dell’umiltà e del dialogo. Una rappresentazione che è un segno forte di fede, speranza e fraternità.

L’Amministrazione comunale di Matera si prepara a vivere questo momento e invita cittadini e visitatori a prendere parte a un evento che unisce tradizione e futuro, spiritualità e cultura, promozione del territorio e impegno civile.

Matera, 6 ottobre 2025



IL PRESEPE VIVENTE 2025

E PACE SIA! Il Presepe del Dialogo e della Pace Vivente Dal principio dell’esistenza di tutte le cose, uno sconfinato Amore ha per meato l’Universo. L’Amore sconfinato di Dio verso il Creato intero, verso l’Uomo in un pro getto di amorevole eternità che ha portato lo stesso Dio a farsi Uomo fra gli uomini, scendendo nel tempo. Fragile tra i potenti, umiliato tra i forti, il Bambino attesta al mondo l’unica via di salvezza: la consapevolezza di essere Figli, Fratelli di quel Bambino che nella sua umiltà, nella sua fragilità, nelle sue fughe della prima infanzia, fino all’estremo sacrificio di Croce, ha dato segno della sua straordinaria, Divina potenza: l’Amore che unisce, che include, che non discrimina, che perdona e che ci indica la strada verso la mangiatoia, luogo di Pace assoluta. La XV Edizione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera, si inaugurerà alla presenza delle più alte Autorità in data 5 dicembre 2025 e che accoglierà il pubblico nelle giornate del 6-7 /13-14 / 20-21 / 27-28 dicembre 2025 e il 3-4 gennaio 2026, vuole arrivare al cuore di ogni visitatore e lanciare messaggio dal coraggio ineguagliabile: la PACE. La Pace che non sia uno slogan fine a sé stesso o solo uno sfavillante sventolio di Bandiere inneggianti e colorate, ma che sia segno tangibile, che arrivi al cuore di ognuno di noi, tale da renderlo più sensibile ai bisogni altrui.



La Pace, tema centrale del Magistero di Papa Leone XIV, che già al Suo primo affacciarsi al mondo, l’8 maggio 2025, ha rivolto a tutti l’auspicio di una PACE “DISARMATA E DISARMANTE”. Una raccolta di discorsi di Papa Leone XIV è stata recentemente pubblicata dal titolo “E PACE SIA!” Tema di questa edizione sarà anche il DIALOGO, in quanto Matera è stata designata Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026, in collaborazione con Tetouan (Marocco), un riconoscimento che la posizio na come un centro di scambi e scoperte nell’area euromediterranea. Questo titolo, che segue la sua esperienza come Capitale Europea della Cultura nel 2019, mira a promuovere valori come la tolleranza e il rispetto reciproco, consolidando Matera come un laboratorio di innovazione sociale e culturale. Ogni visitatore, partecipante, organizzatore, diviene una goccia di Speranza in un oceano di indifferenza, di conflitti, di indurimento. “La pace comincia da ognuno di noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri”, queste le parole del Santo Padre. Matera, con il suo Presepe Vivente, giunto alla XV Edizione, celebra la PACE ricordando a ciascuno l’orrendo scenario che vivono bambini, donne, anziani e uomini nel Medio Oriente, terra in cui proprio Gesù nacque e si fece uomo. Matera, da sempre scelta e celebrata come set naturale rievocativo di quelle terre, questa volta vuole caricarsi delle sofferenze e diventare volano di Pace, quella vera, quella finalizzata al DIALOGO, al cessate il fuoco, alla Pace duratura. Tutta l’umanità porta il carico della sofferenza delle popolazioni colpite da conflitti, tutti portiamo il carico della responsabilità di fare qualcosa di concreto. E allora Matera ed il suo Presepe Vivente diventano viatico di “Dialogo” e “Pace Vivente”, concreta. La volontà della Prisco Provider Eventi & Comunicazioni srl, organizzatrice dell’evento, in collaborazione con la Diocesi di Matera-Irsina e l’Amministrazione Comunale, sarà quella di creare un DIALOGO, una sinergia con il Patriarcato di Gerusalemme e con la l’Alto Patrocinio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di promuovere incontri e conferenze tra le rappresentanze diplomatiche coinvolte con l’obiettivo di far convergere idee e segni concreti di DIALOGO e PACE VIVENTE. Si auspica che le parti scelgano proprio Matera come centro nevralgico di incontro e dialogo, perché Matera incarna da sempre questo potenziale e lo potrà fare per sempre. Parte del ricavato dell’incasso della XV Edizione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera verrà devoluto in aiuti umanitari per le popolazioni oppresse da conflitti. www.presepematera.it