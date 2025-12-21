Buon Natale dai piccoli dell’Istituto comprensivo ”Bramante-Torraca” di Matera

Che bravi i bimbi della classe 3^ B della scuola ”Donato Bramante”. Hanno all’incirca gli anni delle dita di una manina e hanno fatto davvero le cose per bene nella Recita di Natale , dove si sono preparati per bene sotto la guida delle insegnanti Maria Paciello e Angela Fraccalvieri. Tutti hanno imparato la parte: dalla Madonna a San Giuseppe ai re Magi all’Angioletto, dal pastorello allo zampognaro per annunciare la lieta novella e quella pace augurata al mondo e alle famiglie dei piccoli attori, che hanno assistito e apprezzato lo spettacolo. E vederli passarsi il microfono nei costumi d’epoca e con le scenografie di un piccolo presepe francescano ha fatto tanta tenerezza e un pizzico di commozione, quando i piccoli hanno intonato le canzoncine natalizie. ”Il Natale è un tempo di gioia,, di amore e di condivisione- hanno detto le insegnanti- e i bambini hanno messo tutto il loro cuore in questo spettacolo. Siamo orgogliosi di loro. Un grazie speciale va anche alle insegnanti della 1 A Marilena De Cunto, Margherita Marzario e alle collaboratrici Tina Di Lecce, Rosa Gaudiano per aver dato un contributo prezioso”. E come ogni Natale è tradizione che arrivino i regali. Alla fine della recita Babbo Natale ha portato i doni a tutti i bambini. Auguri. “Finalmente è Natale…” e con un messaggio di pace e fratellanza che i piccoli attori della Bramante hanno saputo diffondere con semplicità e simpatia.

