Con quelle tunichette azzurre e un cerchietto d’argento tra i capelli i 130 piccoli cantori della scuola elementare (come si dice un tempo, oggi Istituto omnicomprensivo) ” Francesco Saverio Nitti” del rione Serra Venerdi, di Matera, sembravano tanti piccoli cantanti di ”spirituals”. E di spirito in corpo ne hanno avuto tanto per cantare ” Jeengle Bells”, ” Oh Happy days”, ” All I want for Christamas is you” e tanti altri brani del repertorio natalizio, preparato con tanta pazienza dalle maestre. Prove su prove e gli auguri di Buon Natale dal palco dell’Auditoriium ” Raffaele Gervasio” di Matera hanno colpito nel segno. Genitori e parenti in visibilio, con l’obiettivo dei telefonini pronti a fotografare o a riprendere le piccole ugole che si muovevano come le onde del mare…E del resto i piccoli hanno bisogno di muoversi e di divertirsi, sopratutto quando la platea consente di muoversi con spensieratezza dietro le prime file…Poi, dopo il bis, gli applausi e il rompete le righe. Buon Natale e arrivederci all’anno nuovo, in attesa dei regali della Befana dopo quelli di Babbo Natale.