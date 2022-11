Buon Natale a Matera con il ”Christmas Village”

Sul tavolo, i regali sotto l’albero per la giunta guidata da Domenico Bennardi, con tanti prelibatezze della buona tavola e un ricco programma che annuncia il Natale di Matera. E così animazione, luci, mercatini natalizi, laboratori del gusto e dell’artigianato, prodotti tipici e solidarietà sono alcune delle attrazioni del ”Matera Christmas Village” il villaggio dedicato al Natale che per un mese, dal 3 dicembre all’Epifania animerà a Matera l’area centrale di piazza Vittorio Veneto e coinvolgerà periodicamente anche periferie e borghi. La manifestazione, attivata con un bando eventi dell’Amministrazione comunale ,sarà gestita per il secondo anno consecutivo dall’Associazione Italia Eventi, in collaborazione con la Pro Loco di Matera e associazioni di volontariato e culturali locali.

Tra le attrattive del villaggio vi è la ”Casa di Babbo Natale” dedicata ai piccoli, per spedire letterine, giocare, o assistere a spettacolo di burattini, la casetta ”Matera del Gusto” per lo svolgimento di laboratori sui dolci locali con Slow food Matera e Associazioni cuochi, e la Casetta di Utilità sociale gestita dalla Pro Loco e che ospiterà periodicamente eventi di vari sodalizi. Spazio anche i giochi, in centro e in periferia con il Muv L’Associazione Italia Eventi, tramite un contributo sociale che si tradurrà in buoni spesa, sosterrà le attività per gli indigenti della Parrocchia di san Rocco, di Rete Donna e la manutenzione di uno spazio verde cittadino.

L’inaugurazione del Villaggio è fissata per le 17.00 del 3 dicembre. Per il programma non vi resta che tenervi aggiornati con le pagine social e, meglio, recandovi in piazza per vivere le diverse attrazioni. E quest’anno, come hanno riferito gli organizzatori, è stata migliorata la fruibilità del villaggio, con una migliore dislocazione delle casette, che non confliggeranno con le attività commerciali della piazza. Bene. La collaborazione e la programmazione sono la condizione per lavorare bene e nell’interesse della città nel segno del Natale. Gli organizzatori offrono anche lavoro, per la durata dell’evento. Finora l’annuncio è passato sulla pagina sociale degli organizzatori. Quanti sono interessati possono farsi avanti. Segnaliamo, in proposito, una attrazione nel segno del natale della tradizione con il presepe in cartapesta commissionato al giovane artigiano locale Eustachio ”Uccio” Santochirico, autore del carro trionfale della ripresa



La comunicazione per la Casetta dell’Utilità sociale.

Dopo aver portato il saluto del presidente Giuseppe Cotugno e ringraziato “Italia eventi” nella persona di Pino Lupo, la socia della Pro Loco Maria Anna Flumero ha dichiarato “siamo felici di collaborare e coordinare la casetta per il secondo anno consecutivo, questo spazio è dedicato esclusivamente alla associazioni no profit. Saremo in piazza vittorio veneto e nei quartieri della nostra città grazie alle associazioni, invitiamo caldamente tutti a partecipare. Nel calendario attività c’è ancora possibilità di inserirsi. Tutte le associazioni di volontariato possono contattare tramite whatsapp o telefonata la nostra pro loco al numero 3289333548. Uno spazio gratuito per farsi conoscere e fare rete”.