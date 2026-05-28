Buon lavoro, Pasquale, nella Fondazione ” Giustino Fortunato”

Per una appassionato di storia del Vulture, e tra queste la figura di ”don Giustino”, la nomina di Pasquale Tucciariello nel consiglio direttivo della Fondazione ” Giustino Fortunato” è un impegno per il Mezzogiorno del futuro…Non è facile viste le difficoltà del momento e una crisi alimentata dalla mediocrità e da scelte scellerate da quanti hanno sottovalutato le esigenze dei territori. E l’emorragia continua di giovani,il futuro del Sud, ne è la testimonianza. Buon lavoro Pasquale, con la stessa tenacia di don Giustino



IL RINGRAZIAMENTO DI PASQUALE TUCCIARIELLO

Nomina nel Consiglio Direttivo della Fondazione “Giustino Fortunato” – Un impegno per il Mezzogiorno del futuro

Cari amici, care amiche,

desidero condividere con voi la notizia della mia nomina, da parte della Regione Basilicata, in seno al Consiglio Direttivo della Fondazione “Giustino Fortunato” per gli studi storici, economici, politici e sociali, con sede a Rionero in Vulture.

È per me un grande onore, che affronto con spirito di servizio e a titolo completamente gratuito, entrare a far parte di un ente che custodisce l’eredità intellettuale di uno dei più lucidi e rigorosi pensatori della nostra terra.

Nel ringraziare il presidente Vito Bardi e la Regione per la fiducia accordatami, sento la responsabilità di tradurre questo ruolo in un impegno preciso e concreto. Il mio obiettivo all’interno del Consiglio sarà duplice: da un lato, lavorare affinché l’immenso patrimonio di studi meridionalistici della Fondazione esca dalle cerchie puramente accademiche attraverso l’uso di nuovi linguaggi e piattaforme di divulgazione multimediale, capaci di parlare ai giovani; dall’altro, spingere affinché la Fondazione diventi un laboratorio di idee e di visione geopolitica, capace di guardare al Mezzogiorno e alla Basilicata non come periferie, ma come baricentro di una nuova cooperazione strategica ed economica nel bacino del Mediterraneo.

Vi terrò aggiornati sulle iniziative e sui progetti che metteremo in campo. Il Sud ha bisogno di memoria e di futuro.

Pasquale Tucciariello