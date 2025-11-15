Buon compleanno Zonta club Matera

E dieci, con l’immancabile torta e le candeline da spegnere. Tanti sono gli anni di attività del sodalizio materano fondato nel 2015 dalla dinamica Lucia Pangaro e con un impegno a 360 gradi, come si suol dire, che spazia e continua a spaziare dalla solidarietà, ai servizi, all’arte a temi di stretta attualità come la violenza sulle donne. E proprio su questo argomento sarà incentrato il decennale dello Zonta Club, con un incontro su ” violenza di genere. Testimonianze e progetto per una inarrestabile resilienza”. Se ne parlerà a Matera il 29 novembre, come da locandina, alle 15.00, presso l’Open Space dell’Apt Basilicata. Interverranno Vittoria Rotunno, presidente Commissione pari opportunità di Basilicata,il sindaco di Matera Antonio Nicoletti e la giovane astronauta Anthea Comellini. Non mancheranno incontri conviviali e ludici, con il torneo di burraco del 28 novembre al Mogà di via Lanera, e il Cup Zonta del torneo di golf in programma il 30 novembre al Golf club di Metaponto. Finita? Il decennale è solo una tappa delle tante attività che il sodalizio ha in programma nei mesi a venire. A cominciare dalle proposte e dalle attività per l’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo, con Tetouan Marocco.



