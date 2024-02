Buon compleanno signora Teresa

E’ tra i 19 centenari di Altamura ed è pronta ad andare oltre, con uno stile di vita e una tempra di altri tempi. Per la comunità locale sono un archivio della memoria, da non disperdere, per i giovani che vivono troppo velocemente, spesso senza guardarsi intorno, cogliendo quanto di buono accade, con i ritmi lenti della natura.Come ha fatto e continua a fare la signora Teresa e quanti faranno i componenti del club dei centenari.

Anziani centenari ad Altamura

Ad Altamura diventano 19 i centenari (con 100 o più anni). E per altre 10 persone, in prevalenza donne, il 2024 è l’anno del raggiungimento del secolo di vita.

Proprio oggi la signora Teresa Basile festeggia il suo compleanno, con grande gioia personale, dei figli Felice, Giuseppe, Vita e Concetta e dei nipoti. Il sindaco Vitantonio Petronella ha omaggiato la nuova centenaria con fiori e con una targa ricordo per celebrare questo speciale giorno di longevità. Auguri rivolti all’intera famiglia Basile-Lorusso per questo compleanno importante. “La signora Teresa e i nostri anziani – ha detto il sindaco – sono un patrimonio di memoria, di sapere e di valori”.