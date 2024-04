“Buon compleanno Rocco” la Festa popolare per i 100 anni di Scotellaro a Tricarico

Il Comune di Tricarico e il sindacato SPI CGIL di Matera, con una conferenza stampa svoltasi questa mattina presso la casa comunale del paese natale (19 aprile 1923) dell’intellettuale, poeta, sindaco e studioso, Rocco Scotellaro, hanno presentato l’iniziativa dal titolo: “Buon compleanno Rocco – Festa Popolare per i 100 anni di Scotellaro” che si terrà a partire dalle ore 14,30 di venerdì 26 aprile, per concludersi alle ore 23,30 di sabato 27 aprile. “La Festa -come è stato spiegato dal Sindaco di Tricarico Paolo Paradiso e dal Segretario Gen. Spi Cgil Matera, Eustachio Nicoletti- vuole essere un momento di incontro, di approfondimento di svago, per riflettere sull’eredità lasciata da Rocco – uomo con le radici nella civiltà e nel mondo rurale lucano e meridionale, difensore dei diritti dei più deboli e promotore del loro riscatto, attento amministratore e politico, studioso della sua terra – e promuovere una giornata celebrativa all’insegna del patrimonio economico e sociale locale e delle realtà del territorio. La “Festa Popolare per i 100 anni di Scotellaro” si articolerà in vari momenti: convegni di studio; sagre espositive delle realtà economiche del territorio; spettacoli cinematografici, teatrali e musicali. L’evento si configurerà come un raduno popolare, articolandosi come memoria di pratiche e condizioni che contraddistinsero la «civiltà contadina» nel momento in cui questa venne investita dall’emigrazione e dall’industrializzazione. Un’occasione per ripensare il «modello di sviluppo» in cui un nuovo ruolo può assumere l’agricoltura, sia per ciò che riguarda l’offerta di prodotti con caratteristiche naturali e biologiche che per il destino delle cosiddette aree interne per far fronte a spopolamento e invecchiamento, alla rassegnazione e al disincanto.

L’iniziativa -come già detto- si terrà il giorno 26 aprile 2024, dalle ore 15.00 alle ore 23.30 e il giorno 27 aprile 2024, dalle ore 9,30 alle ore 23,30 e sono previste le seguenti iniziative:

• Convegni:

– Sala Consiliare comunale di Tricarico – 26 aprile, ore 14,30 – sabato 27 aprile, ore 9,30;

– Sala Castello Normanno – 27 aprile, ore 15.30;

• Mostre

– Sala Castello Normanno, 26 aprile, ore 19.00

– Sala Castello Normanno, 27 aprile, ore 18.00

– Sala Consiliare del Comune di Tricarico

• Rappresentazioni teatrali

Piazza Palazzo Ducale – 26 aprile, ore 19,00 – 27 aprile, ore 19,30;

• Recitazioni delle Poesie di/su Rocco Scotellaro – 26 e 27 aprile;

• Poesie e musica a cura dell’IC Tricarico

Il Bibliomotocarro incontra i bambini di Tricarico

Villetta comunale – Via Regina Margherita – 27 aprile, ore 10.00

• Presentazione Graffito dedicato a Rocco Scotellaro – Sabato 27 aprile, ore 19.15;

• Concerti musicali

– Piazza Giuseppe Garibaldi – 26 e 27 aprile, ore 21,00

• Delizie Gastronomiche.”