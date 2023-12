Buon compleanno festival Valle d’Itria sulle note dell’ Orchestra della Magna Grecia

Conosciamo di fama quel festival che dà appuntamento, ogni anno, agli appassionati a Martina Franca (Taranto) per la qualità delle scelte rappresentative, grazie a una felice intuizione di un gruppo di di musicofili guidati dal primo presidente della manifestazione, Alessandro Caroli, supportato dall’ex sindaco Franco Punzi e dall’ex sovrintendente del Teatro alla Scala Paolo Grassi. Un pool di persone motivate che ha negli anni ha fatto crescere il festival. E quest’anno per il concerto di Capodanno si esibirà l’orchestra della Magna Grecia , diretta dal maestro Piero Romano, che il 1 gennaio aprirà i festeggiamenti per i 50 anni del festival della Valle d’Itria organizzato dalla fondazione Paolo

Grassi. ”Il concerto -riporta una nota-sarà dedicato ad

alcune delle più belle ouverture, arie e duetti dalle opere

italiane più emblematiche del repertorio belcantista di Rossini,

Donizetti e Gounod con incursioni del viennese Johann Strauss”.

L’orchestra che con il maestro Piero Romano,sta riscuotendo consensi e successi in diverse città, si esibirà con il baritono Domenico Colaianni e il soprano Sabrina Sanza.

Il concerto è in programma l’1 gennaio alle ore 18.30 in

piazza XX settembre. Ingresso libero.