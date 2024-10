Buon compleanno dottor Sorriso

75 anni nel segno del buon umore (ma non sono mancati i momenti di tristezza) e all’insegna della solidarietà per Giovanni Martinelli, fondatore dell’associazione Oasi del Sorriso, che domani compie gli anni. Naso rosso, chitarra, camice multicolore, con le tasche piene di caramelle e la battuta sempre pronta per portare il buon umore negli ospedali, tra bambini, anziani, mamme e quanti attendono di tornare a casa… Il dottor Sorriso festeggerà così con la ricorrenza. E quanto alla dolcezza….di una torta attende che gliene preparino una con gli occhi e il cuore dei tanti volti, che gli faranno gli auguri. Auguri e vai con la chitarra.



IL SUO SALUTO DELLA VIGILIA

Domani compio 75 anni, di cui 42 investiti in abbracci e sorrisi tra le corsie degli ospedali di Matera e Policoro, mi auguro di poter svolgere questa stupenda missione se Iddio me lo consente, ancora per tanto tempo, insieme alle mie clowns.

Festeggerò in giro per i reparti donando Giocattoli ai Bambini e cioccolate al personale Medico e Paramedico.

Come ogni anno, ci troviamo a fare un bilancio delle attività svolte, dei sorrisi donati, degli occhietti apertisi al mondo.

Sono trascorsi oltre 16 anni con 2544 turni e, unici al mondo ad andare anche in Rianimazione da 754 turni andando in giro per i reparti, cantando canzoni e regalando sorrisi, anche ai nonnini nelle case di cura e poi in 13 anni cantare n°1595 ninna nanna (scritta da me) ad occhietti meravigliosi. Quest’anno siamo stati in Corsia n° 143 turni, regalando tantissimi sacchi di Sorrisi.

Un grazie a chi, nonostante gli impegni, la famiglia e lavoro, dona il suo tempo, viviamo in un’epoca di corse frenetiche e spesso non ci accorgiamo che c’è chi ha bisogno, proprio ad un palmo da noi…fermiamoci, guardiamoci attorno e regaliamo anche un semplice “come stai”, un sorriso, non costa nulla ma può fare tanto.

Per il Dott. Sorriso, sono 75 anni …investiti in abbracci e sorrisi, “mi auguro di poter svolgere la mia missione ancora per tanto tempo, insieme ai tanti clowns che condividono con me queste emozioni”

N.B. SI Allega prospetto delle uscite di quest’anno

A voi tutti un Grande abbraccio Con Immensa Stima

IL PRESIDENTE

Comm. Giovanni Martinelli