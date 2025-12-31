Puntuale come solo l’allegra brigata del cavalier Giovanni Martinelli sa fare. All’ospedale Madonna delle Grazie quando è necessario portare sorrisi e sostegno a far passare i momenti difficili o a festeggiare quelli lieti, come l’arrivo della cicogna- chissà- per il primo giorno del 2026. Auguri.
IL COMUNICATO STAMPA
Clown dell’Oasi del Sorriso Clownterapia Matera a Capodanno saranno in Corsia all’Ospedale di Matera dopo un giro per i reparti, anche per festeggiare il primo giorno dell’anno con i pazienti e cantare come ormai avviene da tanti anni la nostra ninna nanna che, scritta 14 anni fa dal Presidente Comm. Giovanni Martinelli è stata cantata n° 1778 volte ai nostri Cuccioli negli Ospedali Autorizzati e, domani sarà cantata anche al 1° nato del 2026.
Tantissimi Auguri a Voi e Famiglie
IL PRESIDENTE
Comm. Giovanni MARTINELLI
Buon Anno con la ninna nanna dell’Oasi del Sorriso
Puntuale come solo l’allegra brigata del cavalier Giovanni Martinelli sa fare. All’ospedale Madonna delle Grazie quando è necessario portare sorrisi e sostegno a far passare i momenti difficili o a festeggiare quelli lieti, come l’arrivo della cicogna- chissà- per il primo giorno del 2026. Auguri.