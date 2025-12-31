Buon Anno con la ninna nanna dell’Oasi del Sorriso

Puntuale come solo l’allegra brigata del cavalier Giovanni Martinelli sa fare. All’ospedale Madonna delle Grazie quando è necessario portare sorrisi e sostegno a far passare i momenti difficili o a festeggiare quelli lieti, come l’arrivo della cicogna- chissà- per il primo giorno del 2026. Auguri.

IL COMUNICATO STAMPA

Clown dell’Oasi del Sorriso Clownterapia Matera a Capodanno saranno in Corsia all’Ospedale di Matera dopo un giro per i reparti, anche per festeggiare il primo giorno dell’anno con i pazienti e cantare come ormai avviene da tanti anni la nostra ninna nanna che, scritta 14 anni fa dal Presidente Comm. Giovanni Martinelli è stata cantata n° 1778 volte ai nostri Cuccioli negli Ospedali Autorizzati e, domani sarà cantata anche al 1° nato del 2026.

Tantissimi Auguri a Voi e Famiglie

IL PRESIDENTE

Comm. Giovanni MARTINELLI