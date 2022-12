Buon anno alla ”Cicogna” dagli amici dell’ Oasi del Sorriso.

Il sodalizio fondato e animato dal cavalier Giovanni Martinelli non si concede pausa, fatta eccezione per la notte di Natale e di Capodanno e per altri eccezioni che il calendario del Sorriso…concede. E così l’allegra brigata, che porta serenità e allegria nei reparti ospedalieri o nelle residenze per anziani è pronto per dare il ”Benvenuto” al nuovo nato del 2023. Si comincia dal Madonna delle Grazie di Matera, dove la cicogna è di casa. Un battito d’ali e un sorriso anche per lei, per i piccoli che verranno al mondo, genitori e parenti. E’ tempo di bilanci e …buona lettura.

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2022



MUSICOTERAPIA E CLOWNTERAPIA ELENCO DELLE USCITE

02 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

04 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

06 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia Befana all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

10 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

12 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura- Rianimazione;

14 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Policoro- Rianimazione;

17 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

19 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura- Rianimazione;

21 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Policoro- Rianimazione;

22 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

22 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera-

23 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera-

25 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera-

26 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera-

31 Gennaio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura- Rianimazione;

03 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera-

05 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

07 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

09 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura- Rianimazione;

10 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

11 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

12 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

13 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

16 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura;

17 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

18 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Policoro;

19 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

21 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura;

24 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

29 Febbraio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

02 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura;

04 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

05 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

07 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

08 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

09 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

10 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

13 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Policoro;

15 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

16 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura;

17 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

18 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura- Rianimazione ;

21 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura- Rianimazione ;

23 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

25 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura- Rianimazione ;

26 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

29 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

30 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura- Rianimazione;

31 Marzo Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

01 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura- Rianimazione;

02 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

03 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

12 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

14 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Policoro- Rianimazione;

15 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura- Rianimazione;

16 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

17 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

19 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

20 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

22 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

25 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

28 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

30 Aprile Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

04 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura;

10 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

13 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura- Rianimazione;

14 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

16 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

18 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

19 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Policoro- Rianimazione;

21 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

22 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

24 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera;

27 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

28 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

31 Maggio Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Policoro- Rianimazione;

08 Giugno Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

10 Giugno Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Altamura;

11 Giugno Musicoterapia e Clownterapia all’Ospedale di Matera- Rianimazione;

11 Giugno Musicoterapia e Clownterapia 16/18 Ospedale di Matera- Rianimazione;

13 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’Ospedale di Matera- Rianimazione;

14 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’Ospedale di Matera- Rianimazione;

15 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

15 Giugno Musicoterapia e Clownterapia 16/19 Ospedale di Matera- Rianimazione;

17 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’Ospedale di Matera- Rianimazione;

18 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’Ospedale di Matera;

18 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’Ospedale di Matera ore 16/18;

22 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

23 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

25 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

27 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

29 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

30 Giugno Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

04 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

07 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

09 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

12 Luglio Musicoterapia e Clownterapia in borghese All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

15 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

16 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

18 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

20 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

22 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura;

23 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

25 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

28 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

30 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

30 Luglio Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera, Turno 16/18;

03 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

05 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Policoro- Rianimazione;

06 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

08 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

10 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

13 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

14 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

16 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

18 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

20 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

24 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

24 Agosto Musicoterapia e Clownterapia ore 16/18 All’ Ospedale di Matera;

26 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura;

27 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

30 Agosto Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

02 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura;

03 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

06 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Policoro- Rianimazione;

08 Settembre Clownterapia alla Neuropsichiatrai Infantile del Policlinico di BARI

10 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

14 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

15 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

17 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

19 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

21 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

22 Settembre Clownterapia alla Neuropsichiatrai Infantile del Policlinico di BARI

24 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

24 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

26 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

27 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Policoro;

30 Settembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Policoro;

01 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

01 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

06 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

08 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

12 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura;

14 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

15 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

19 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

21 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

27 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

29 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

30 Ottobre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

01 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

03 Novembre Musicoterapia e Clownterapia Al Policlinico Psichiatria Inf. di Bari

05 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera

06 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

08 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura- Rianimazione;

09 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

10 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Policoro- Rianimazione;

12 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

14 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

15 Novembre Musicoterapia e Clownterapia Policlinico Psichiatria Inf. Bari 15,30/16,30

15 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

17 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura;

19 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

23 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

28 Novembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

01 Dicembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

02 Dicembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Policoro;

03 Dicembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

07 Dicembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Altamura;

08 Dicembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

10 Dicembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

16 Dicembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;

17 Dicembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

19 Dicembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Policoro;

23 Dicembre Musicoterapia Policlinico Pediatria Oncologica e Neuropsichiatria Infantile Bari;

24 Dicembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera- Rianimazione;

29 Dicembre Musicoterapia e Clownterapia All’ Ospedale di Matera;



R I E P I L O G O OSPEDALI E REPARTI DALL’ 1. 1. 2022 AL 31. 12. 2022

Ospedale di Matera. Turni n° 118; Pediatria n° 114 ; Rianimazione n° 70 U.t.i.c. n° 39

Neonatologia n° 85; Oncologia n° 25 ; Chirurgia n° 29 ; Geriatria n° 31 ; Dialisi n° 4 ; Ortopedia n° 31; Psichiatria n° 7 ; Medicina n° 70; Cardiologia n° 35; Otorino n° 8 ;

Pronto soccorso n° 113; Nefrologia n° 37; Infettivi n° 7 ; Pneumologia n° 7 ;

Ginecologia n° ; Ematologia n° 11 ; Neurologia n° 29; Psichiatria Infantile n° 3 ;

Gastroscopia n° 26 ; Laboratorio Genetica n° 56 ;

Ospedale di Policoro- Turni n° 14 :- Pediatria n° 14 ; Rianimazione n° 8 ; Utic n° 6 ; Neonatologia n° 14; Medicina n° ; Ortopedia n° 3 ; Chirurgia n° 1 ;

Pronto Soccorso n° 4 ; Psichiatria n° 10

Ospedale di Altamura- Turni n° 42 Pediatria n° 42 ; Rianimazione n° 28: Ortopedia n° 3 ;

Dialisi n° 13; Oncologia n° 12 ; Neonatologia n° 31 ; Chirurgia n° 2 ; Oculistica n° 22 Medicina n° 4 – Psichiatria n° 2 – Utic n° Infettivi.. n° Otorino n° 1

Policlinico di Bari Pediatria Oncologica e Neuropsichiatria Infantile Turni n° 5



TOTALE USCITE :- OSPEDALE DI MATERA PRESENZE n° 118

OSPEDALE DI POLICORO ” n° 14

OSPEDALE DI ALTAMURA ” n° 42

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE POLICLINICO DI BARI “ n° 5

Totale Uscite negli Ospedali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° 179

ATTIVITA’ DI BENEFICENZA CASE DI CURA SCUOLE Ecc…. n° 44

02 Gennaio presso hub Vaccinale dedicato ai Bambini, Via Sallustio- 9/13 a Matera

02 Gennaio presso hub Vaccinale dedicato ai Bambini, Via Sallustio- 16/19 di Matera

08 Gennaio Ninna Nanna a casa di Lorenzo figlio di Brunella nei sassi di Matera;

16 Gennaio presso hub Vaccinale dedicato ai Bambini, Via Sallustio- 9/13 a Matera

16 Gennaio presso hub Vaccinale dedicato ai Bambini, Via Sallustio- 16/19 a Matera-

Anche due Ninna Nanna a Gabriele e ad Elisabetta.

23 Gennaio presso hub Vaccinale dedicato ai Bambini, Via Sallustio- 10/12 a Matera;

23 Gennaio presso hub Vaccinale dedicato ai Bambini, Via Sallustio- 16/19 a Matera;

30 Gennaio presso hub Vaccinale dedicato ai Bambini, Via Sallustio- 10/12 a Matera;

30 Gennaio presso hub Vaccinale dedicato ai Bambini, Via Sallustio- 16/19 a Matera;

01 Febbraio Ninna Nanna a casa di Francesco Ruggieri mamma Rita Giacoia Matera;

04 Febbraio presso l’Ingrosso di Modugno e Bari acquisto giocattoli e cioccolate;

30 Febbraio presso hub Vaccinale dedicato ai Bambini, Via Sallustio- 10/13 a Matera;

22 Marzo Ninna Nanna da casa alla piccola Nora Zavoianni di Torino nipote di Bomba

23 Marzo Ninna Nanna alla piccola Eleonora Cancelliere, figlia Ostetrica Mariangela

28 Marzo le Farmacie Fortunato Donazione Scarpe Ciucci ecc. per i Bambini Ucraini

05 Maggio Presso casa della sorella di Fiocco ad Altamura Ninna Nanna a Domenico

12 Maggio Ospedale Altamura convegno donazioni organi con avv. Gianpaolo Parisi

17 Maggio acquisto giocattoli a Modugno e presso l’Avv. Parisi Delle Asl Bari

08 Giugno Musica presso la casa di riposo Suor Cecilia Ventricella di Altamura

08 Luglio presso l’Ingrosso di Modugno e Bari acquisto giocattoli e bracciali per bimbi 13 Luglio Ninna Nanna a casa della piccola Lorusso Zoe, nipote della Clown Luce

19 Luglio Presso lo stadio della Vittoria con Gens Nova avv. Lascala Bari

31 Luglio Presso Pomarico ci consegna il Sindaco il Premio Lucania Oro 2022

08 Agosto con Gens Nova Presso la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari

17 Agosto con Gens Nova Presso la spiaggia di San Girolamo di Bari

29 Agosto con Gens Nova Presso la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari

08 Settembre convocazione componeti associazioni ccm al Policlinico di Bari

02 Ottobre manifestazione Race for te cure Animazione e interviste a Matera

07 Ottobre Policlinico di Bari Corso Accoglienza e Comunicazione con Giorgia

11 Ottobre sostituzione baci perugina e nuovo acquisto a U’ Marnaridd a Bari

18 Ottobre acquisto giocattoli cioccolate e focacce presso cinesi e poi Bari

03 Novembre convocazione Asl per ritiro Autorizzazione Ospedale di Altamura

18 novembre convocato Ospedale della Murgia dal Direttore Altomare

24 Novembre riunione associati clown al Bar Black and White di altamura

25 Novembre presso Hotel Excelsior l’Avv. La Scala parla caduti di Nassyria

30 Novembre Solidarietà a famiglia in difficoltà, pagate 3 Bollette luce e acqua

3 Dicembre al Politeama di Lecce Premio Menelao con Avv. La Scala-Gens Nova

14 Dicembre Premio Menelao Premiato dal Dott. Chiavarini a Brindisi

15 Dicembre Premio Solidarieta’ Presso G di F. di Bari Gens Nova avv. La Scala

18 Dicembre in Centro in Via Roma Babbo Natale regali ai bambini a Matera

21 Dicembre Musica presso la casa di riposo Suor Cecilia Ventricella di Altamura

49 turni ai vaccini via Sallustio bambini e alla Tenda del Qatar per adulti

2009- Osp. 3 altre 21 ; 2010- Osp. 52 altre 12 ; 2011- Osp. 80 altre 32 ;

2012- Osp. 85 altre 18 ; 2013- Osp. 117 altre 34 ; 2014- Osp. 113 altre 50 ;

2015- Osp. 148 altre 36 ; 2016- Osp.158 altre 25 ; 2017- Osp. 171 altre 26 ;

2018- Osp. 161altre 30; 2019- Osp.164 altre 29; 2020- Osp. 109 altre 54;

2021- Osp. 132 altre 66; 2022- Osp. Altre ;

USCITE Ospedali n° 1494 – altre 433- totali uscite 1927- al 31.12.2021

TOTALE turni n° 1927 di cui n° 637 nelle Tre RIANIMAZIONI

Inizio attivita’ Clownterapia e Musicoterapia negli Ospedali Autorizzati

Ospedale di Matera dall’11.4.2009; Ospedale di Altamura dal 6.5.2010;

Ospedale di Policoro dal 28.5.2010; Casa di Cura Villa Argento ex San Raffaele Modugno dal 4.1.2014 ;

Inizio attivita’ Clownterapia e Musicoterapia negli Ospedali Autorizzati

Ospedale di Matera dall’11.4.2009; Ospedale di Altamura dal 6.5.2010;

Ospedale di Policoro dal 28.5.2010; Casa di Cura Villa Argento ex San Raffaele Modugno dal 4.1.2014 ;

Presidente Cav. Uff. Giovanni Martinelli – (Dott. Sorriso o Nonno Nana’);

V. Presidente- Cosimo Damiano Martinelli-(Scenziato) Segretario- Cosimo Iacovone- (Mimì)

NOMI CLOWNS

Alice; Azzurra; Balena; Ballerina; Biturbo; Bomba; Bombetta; Cicogna; Ciclone; Cipollina; Ciuffo; Crostatina; Cucciolo; Dolcetto; Fatina; Fiocco; Fiorellino; Fragolina; Grissino; Gioia; Gioietta; Luce; Lunedi’; Megattera; Mimì; Moretta; Nebbia; Nessuno; Neve; Pallina; Parlantina; Patatina; Peste; Polpetta; Ricciolina; Ridolina; Salsiccia; Schiappa; Scintilla; Smile; Snoopy; Sole; Sorriso; Sustola; Trottolina; Turbo;

Matera dal 24.7.2008; In Rianimazione dal 5.11.2010- n° 547;

Policoro dal 28.5.2010- in Rianimazione dal 5.4.2011- n° 104;

Altamura dal 6.5.2010- in Rianimazione dal 27.6.2016- n° 91;

Policlinico di Bari 11.11.2010, turni 132 – Rianimazione n° 1;

Ospedaletto Bambini Giovanni XXIII°- dal 20.1.2015, turni 44;

RIEPILOGO TOTALE DELLE USCITE AL 13.11.2022

USCITE OSPEDALE FINO A DICEMBRE 2021, N° 1494- ALTRE ATTIVITA’ 433- Totale 1927

USCITE OSPEDALI 179 ALTRE ATTIVITA’ al 31 Dicembre 2022 n° 44 – Totale 2150

TURNI NELLE RIANIMAZIONI

MATERA 547; POLICORO 104; ALTAMURA 91; Totale 742

Il Presidente

Cav. Uff. Giovanni Martinelli Matera 31.12.2022