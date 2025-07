Bungaro a suoni della Murgia. Il 24 luglio ad Altamura

Senz’altro è una delle voce più interessanti del cantautorato italiano, che racconta di storie, impressioni e di un vissuto che non va dimenticato. ”Bungaro” che sarà a Masseria Malerba per un concerto per il cartellone davvero interessante de ”I suoni della Murgia”. L’ampia recensione che segue nel comunicato ufficiale apre a una serata ”piena” con il concerto a seguire del duo Petra Petra…che lega la cultura musicale meridionale a quella del Nord Africa e del Medio Oriente. E in questa di fase di genocidio israeliano a Gaza, aldilà delle ipocrisie su indifendibili giustificazioni di esponenti del nostro Governo, c’è bisogno delle note giuste per la pace.



IL COMUNICATO STAMPA

A Suoni della Murgia arriva Bungaro con il suo “Volevo volare con i piedi per terra”. Grande attesa per uno dei cantautori più raffinati ed eleganti della musica italiana che si racconta attraverso 30 anni di canzoni. Appuntamento giovedì (24 luglio) alle 20.30 nella Masseria Malerba ad Altamura.

A seguire, alle 21.45, il duo Petra Petra, un ponte tra tradizioni secolari e bass music contemporanea, tra Europa meridionale, Nord Africa e Medio Oriente.

Uno dei cantautori più raffinati ed eleganti della musica italiana arriva alla XXIV edizione della rassegna internazionale Suoni della Murgia. Antonio Calò, in arte Bungaro, sarà ospite della manifestazione giovedì 24 luglio alle 20.30 nella Masseria Malerba di Altamura (contrada Sgarrone-strada comunale esterna Barone). Nella sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra questi, 4 Premi della Critica al Festival di Sanremo, 2 Premi Musicultura, 3 Premi Lunezia ed una nomination ai Latin Grammy con Ivan Lins. Nel cinema ha vinto Nastri D’Argento, il Ciak D’oro e ha ottenuto una nomination ai David di Donatello per la canzone del film ‘Perfetti Sconosciuti’. Bungaro è un artigiano della musica che per oltre trent’anni ha scritto e collaborato per e con artisti internazionali quali Ivan Lins (Brasile), Youssou N’Dour (Senegal), Miùcha Buarque de Holanda (Brasile), Omar Sosa (Cuba), Paula Morelembaum (Brasile), Alejandro Sanz (Spagna), Guinga (Brasile), Alireza Ghorbani (Iran), Ana Carolina (Brasile), Kay McCarthy (Irlanda), Tinkara (Slovenia). Numerose le sue collaborazioni anche con grandi figure dello spettacolo italiano come Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Malika Ayane, Ron, Musica nuda, Chiara Civello, Neri Marcorè̀, Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Grazia Di Michele, Ambrogio Sparagna e tanti altri. Lo spettacolo che propone ad Altamura, intitolato ‘Volevo volare con i piedi per terra’, è reduce da tre anni di sold out. Al centro c’è un bambino, Antonio Calò, “che si racconta attraverso trent’anni di canzoni” spiega Bungaro. “E questo bambino racconta cose che Antonio da adulto non ha mai detto, cose a tratti incredibili. Per farlo prendo in prestito le parole di mia madre, che mi esorta a tirare fuori gli episodi memorabili, le canzoni che ho scritto, gli incontri che hanno attraversato la mia vita a partire da quando, a soli 9 anni, vinsi il Festival di Sanremo dei ragazzi sul palco dell’Ariston”. Bungaro si muove tra monologhi, segreti e ricordi indelebili. ‘Volevo volare con i piedi per terra’ è tratto da una storia vera. Una storia che lascerà il pubblico incantato, emozionato e divertito. Quella di un bambino che strappava le stelle dal cielo, inventava cieli sui soffitti proiettando ricordi e sognava di scrivere canzoni.



Sul palco la chitarra e la voce di Bungaro verranno accompagnati da Marco Pacassoni al vibrafono, xilofono e percussioni. Quest’ultimo ha collaborato con Michel Camilo, John Patitucci, Antonio Sanchez, Alex Acuna, Horacio “el negro” Hernandez, Steve Smith, Bungaro, Malika Ayane. E’ stato ospite di numerosi festival jazz, per citare i più importanti: Festival Jazz Lugano (Svizzera), Roccella Jonica Jazz Festival, Fano Jazz Festival, Locomotive Jazz Festival, Sant’Elpidio Jazz Festival, Festival International de la Musica di Gandia (Spagna), Adams Percussion Festival (Olanda), DrumWorld Festival (Olanda), Amsterdam Marimba Festival (Olanda), Summer Jazz Festival, Casa del Jazz di Roma, Blue Note di Milano, Auditorium Parco della Musica di Roma, Bimhuis Jazz di Amsterdam (Olanda), Bravo Cafè̀ di Bologna, EastShore Jazz Club (Pechino, Cina), La Plantation (Pechino, Cina), Salon 10 (Hong Kong, Cina), Peel Fresco (Hong Kong, Cina), Istituto Italiano di Cultura di Pechino, Osaka, Sydney, Canberra, Brisbane e Hong Kong.

C’è grande attesa ad Altamura per Bungaro, ospite di Suoni della Murgia, rassegna internazionale di world music e musica popolare. Inizio previsto alle 20.30. Ingresso al costo di 6 euro, comprensivi del costo di tesseramento.

A seguire, intorno alle 21,45, i Petra Petra, un duo che rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra tradizioni secolari e bass music contemporanea, tra Europa meridionale, Nord Africa e Medio Oriente. Un viaggio alla scoperta delle musiche del Mediterraneo, alla ricerca delle connessioni fra le culture dei popoli che lo abitano, rielaborate e intrecciate attraverso la pulsazione elettronica. Tribalità antiche e nuove che si ritrovano nel rito della danza, musica che unisce i popoli quando tutto cerca di dividerli. Un live set elettronico ballabile ed ipnotico, basato sulla ri-manipolazione in tempo reale di loop, synth e sample del producer Emanuele Flandoli insieme al musicista egiziano Ahmed Omran, virtuoso dell’oud.

Prima del concerto di Bungaro, Suoni della Murgia renderà omaggio al celebre cantastorie Otello Profazio, amico storico della rassegna, a due anni dalla morte, con la presenza del figlio Ermanno.

Il programma di Suoni della Murgia nella settimana in corso continua venerdì 25 luglio, sempre a Masseria Malerba di Altamura con Enerbia alle 20.30 e i Neapolis trio di Maria Giaquinto alle 21.45. Doppio concerto anche sabato 26 luglio in piazza de Deo a Minervino Murge: si comincia sempre con Enerbia alle 20.30 e, a seguire, Sarita Schena trio alle 21.45.

In allegato comunicato e foto, schede su artisti, il programma completo e aggiornato di Suoni della Murgia.



IL PROGRAMMA DI SUONI DELLA MURGIA

Un programma ricco e dal ritmo sempre più incalzante, quello della XXIV edizione di Suoni della Murgia, rassegna itinerante di musica world e popolare, forte, come riscontrato nelle tappe già svoltesi, della grande partecipazione di pubblico, dell’apprezzamento degli spettatori sulla qualità e sulla varietà di luoghi e generi e del carattere internazionale degli ospiti. L’apprezzamento del pubblico per la rassegna è sancito anche dalle richieste che spettatori e appassionati rivolgono al direttore artistico Luigi Bolognese, sui social e di persona, di portare nelle proprie città la rassegna.

La manifestazione si snoda quest’anno lungo i mesi di giugno, luglio e agosto tra Altamura, Terlizzi, Santeramo in Colle (provincia di Bari) e Minervino Murge (provincia Bat). Una ventina in tutto gli appuntamenti (alcuni con doppio concerto) fino al 21 agosto quando è prevista la serata conclusiva nella Dimora “Cagnazzi” di Altamura con il concerto “Pietrafonie”, un progetto musicale protrattosi per tre anni che nasce dall’incontro tra il duo Francesco Savoretti (percussioni)-Fabio Mina (flauto) con la cantante, autrice e ricercatrice del repertorio tradizionale dell’Alta Murgia, Maria Moramarco e la visione artistica dello scultore Vito Maiullari (a cui ha dato il suo contributo come ospite speciale Markus Stockhausen, celebre tromba solista e improvvisatore). In quella occasione verrà presentato il disco omonimo, pubblicato nei mesi scorsi, che verrà eseguito dal vivo. E’ proprio la pietra, come elemento fisico e naturale del territorio dell’Alta Murgia, caratteristico delle locations prescelte, e come fulcro del progetto musicale, “Pietrafonie”, uno dei temi portanti della kermesse di quest’anno. A parte le tappe già ‘coperte’, tra gli artisti nel cartellone della rassegna spicca la musica d’autore di Bungaro (il 24 luglio), accompagnato da Marco Pacassoni. E poi ancora Eduardo Paniagua (12-13 agosto), Fiorenza Calogero e Marcello Vitale (13 agosto), Maria Moramarco (12 agosto con Cilla Cilla), Maria Giaquinto e Neapolis trio (25 luglio), Maddalena Scagnelli e Enerbia (25-26 luglio), Sarita Schena (26 luglio), Duo Bottasso e IndiaLucia (8 agosto, quest’ultima tappa aggiuntasi negli ultimi giorni). Da segnalare all’interno della rassegna la seconda edizione di “Pizzicar de corda”, festival musicale dedicato alla figura storica del chitarrista compositore (2-3 agosto a Dimora Cagnazzi), con la direzione di Vito Nicola Paradiso. In programma il 2 agosto il concerto del duo formato da Giulio Tampalini e Daniele Fabio, il 3 agosto si esibirà il duo formato da Fausto Beccalossi e Joe Pisto. Spazio anche al cinema con un programma (“Sud e magia”) di quattro cortometraggi del regista Luigi Di Gianni, uno dei più apprezzati del genere documentario, girati in Puglia, Basilicata e Abruzzo tra il 1958 e il 1967. La proiezione, curata dal Cineclub Formiche Verdi e resa possibile dalla collaborazione con la Cineteca di Bologna, sarà introdotta dal critico cinematografico e saggista Valerio Monacò (21 agosto a Dimora Cagnazzi).



Quest’anno vengono presentati diversi libri, che fanno da anteprima alla musica. Tra gli autori ancora in programma Arcangelo Popolizio con il romanzo “Fuochi d’artificio” (2 agosto). Inoltre verrà presentato il 3 agosto il graphic novel “Chitaridd, il bandito di Matera”, di Silvio Teot, in uscita in questi giorni. A Suoni della Murgia trovano spazio da qualche anno anche i nuovi linguaggi musicali più vicini alle sensibilità delle nuove generazioni: nel programma 2025 Funkin Machine e Mundial (31 luglio), Moun Sleep e Trevize (1 agosto), Petra Petra (24 luglio).

Come accaduto negli ultimi anni, Suoni della Murgia viene ospitata all’aperto in masserie e dimore storiche, cortili, atri di palazzi storici, giardini, borghi rurali, oasi naturalistiche, agriturismi del territorio dell’Alta Murgia: ad Altamura le locations scelte quest’anno sono Asfodelo, Dimora Cagnazzi, Masseria Malerba, Tenuta Sabini Boscosauro, Bosco Botanico Lorenzo Giorgio (nella zona di Murgia Sgolgore), masseria Murà, Jazzo Corte Cicero; a Terlizzi Santa Maria del Cesano; a Minervino Murge piazza De Deo; a Santeramo il Palazzo Marchesale. La rassegna continua nella scelta, perseguita con successo nelle ultime edizioni, di valorizzare ambienti naturali e bellezze architettoniche sorprendenti e spesso poco conosciuti, anche ai cittadini locali, in grado di consentire agli spettatori di ritemprarsi al termine di giornate di calura estiva e caos cittadino.

Suoni della Murgia è patrocinato da Regione Puglia, Parco nazionale dell’Alta Murgia, Comuni di Altamura, Minervino Murge, Terlizzi e Santeramo in Colle.

RASSEGNA SUONI DELLA MURGIA

direzione artistica: Luigi Bolognese +39 393 307 0001 – uarasoft@gmail.com ;

Comitato artistico: Carlo Cardinale; Maria Moramarco

organizzazione, logistica, pubblicità, promozione: Luciano Bolognese +39 320 722 0383 – suonidellamurgia@gmail.com

UFFICIO STAMPA Pasquale Dibenedetto mobile: +39 3334225560

