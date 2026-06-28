Buena Vista social club, Sal da Vinci e Beer fest a Giovinazzo (Bari)

Nomi ed eventi di rilievo, per tutti i gusti per la stagione 2026 del Levante Arena di Giovinazzo ( Bari) che si annuncia spumeggiante e a tutta birra…E la presentazione del cartellone ne è stata la conferma, come riporta il comunicato stampa. Si partirà il 26 luglio con Vincenzo Salemme, in scena con lo spettacolo tratto dal film Con tutto il cuore. Seguirà il 5 agosto il concerto di Tropico, mentre il 6 agosto sarà dedicato al tributo a Lucio Dalla con Mi Favolosamente. Il 7 agosto toccherà a Sal Da Vinci, che porterà sul palco il suo nuovo live, e il 10 agosto l’arena ospiterà l’atteso concerto internazionale del Buena Vista Social Club Live. Il 13 agosto sarà la volta di Morricone Story, eseguito dall’Orchestra Sinfonica di Salerno, seguito il 14 agosto dall’energia del tributo K Pop – The Warriors of Light. Il 22 agosto l’arena si trasformerà in un grande spazio di festa con il Beer Fest, tra musica, gastronomia e convivialità. Il 25 agosto salirà sul palco Rosario Miraggio, mentre il 28 e 29 agosto la stagione si chiuderà con Open Fest, il festival a ingresso gratuito che coinvolgerà il pubblico in due giornate di musica e partecipazione.



Presentata la stagione 2026 del Levante Arena di Giovinazzo

Giovedì 25 giugno, nella sala consiliare del Comune di Giovinazzo (Ba), è stata presentata in conferenza stampa la stagione 2026 del Levante Arena, lo spazio concerti immerso nella natura e situato a pochi passi dal mare.

Durante l’incontro sono intervenuti Michele Sollecito, sindaco di Giovinazzo, Emanuele Caldarulo, amministratore di Levante Entertainment Srl – società che gestisce il Levante Arena – e Lele Sgherza, amministratore di GS23.

“È un’iniziativa che si affianca alle attività dell’estate giovinazzese – ha affermato il sindaco Sollecito -. Un’offerta strutturata, promossa da privati, che punta a inserirsi nel panorama delle rassegne musicali di alto livello. Tale progetto ci consente di intercettare nuovi talenti e di proporre ai giovinazzesi, così come ai cittadini dei comuni limitrofi, eventi di grande respiro nazionale. Siamo molto soddisfatti, perché contribuisce a creare un valore aggiunto”.

Il Levante Arena di Giovinazzo proporrà per l’estate 2026 una programmazione ricca e trasversale, pensata per offrire al pubblico un calendario di appuntamenti che unisce musica, spettacolo e grandi produzioni nazionali e internazionali. Una rassegna che valorizza il territorio e consolida il ruolo dell’arena come polo culturale di riferimento, grazie a un cartellone che alterna concerti, tributi, performance sinfoniche e festival aperti alla comunità.



Si partirà il 26 luglio con Vincenzo Salemme, in scena con lo spettacolo tratto dal film Con tutto il cuore. Seguirà il 5 agosto il concerto di Tropico, mentre il 6 agosto sarà dedicato al tributo a Lucio Dalla con Mi Favolosamente. Il 7 agosto toccherà a Sal Da Vinci, che porterà sul palco il suo nuovo live, e il 10 agosto l’arena ospiterà l’atteso concerto internazionale del Buena Vista Social Club Live. Il 13 agosto sarà la volta di Morricone Story, eseguito dall’Orchestra Sinfonica di Salerno, seguito il 14 agosto dall’energia del tributo K Pop – The Warriors of Light. Il 22 agosto l’arena si trasformerà in un grande spazio di festa con il Beer Fest, tra musica, gastronomia e convivialità. Il 25 agosto salirà sul palco Rosario Miraggio, mentre il 28 e 29 agosto la stagione si chiuderà con Open Fest, il festival a ingresso gratuito che coinvolgerà il pubblico in due giornate di musica e partecipazione.



“Noi, come GS23 – ha spiegato Lele Sgherza – abbiamo creduto sin da subito nell’iniziativa del Levante Arena qui a Giovinazzo, con la volontà di portare eventi di grande rilievo. L’obiettivo è offrire un supporto artistico forte per inaugurare al meglio questa nuova arena, che punta a crescere negli anni. Si tratta di un progetto che guarda al futuro e al valore che il Levante Arena potrà rappresentare: come ho sottolineato in conferenza stampa, diventerà un punto di riferimento per la cultura e per l’arte non solo per Giovinazzo, ma, in prospettiva, per l’intera Puglia”.

Nel corso della stagione ci sarà spazio anche per il sociale e per la promozione del territorio: in chiusura di programmazione è infatti previsto un party di due giorni realizzato in collaborazione con il Comune di Giovinazzo.

“Il 28 e 29 agosto si terrà la festa di chiusura dell’estate, denominata Open Fest – Community Day, che coinvolgerà associazioni locali e realtà del mondo dell’associazionismo e delle ONLUS – ha spiegato Caldarulo –. L’obiettivo dell’iniziativa è dare spazio alle associazioni del territorio, permettere alle band locali di esibirsi e destinare l’eventuale utile delle due giornate in beneficenza, individuando, nell’ambito della manifestazione, l’organizzazione destinataria del contributo”.