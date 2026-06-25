Bruna nei quartieri, talk show a Serra Venerdì e Serra Rifusa

Pastori e cavalieri, tradizioni e curiosità al centro delle serate a microfono aperto che Basilicata Media porta periodicamente nei quartieri. Questa volta tocca ai rioni Serra Venerdì, che quest’anno ha festeggiato i 70 anni dalla fondazione, e di Serra Rifusa dove opera l’associazione Angeli del Carro. A Sergio Palomba e alla squadra che rende interessante gli incontri nei quartieri il compito di rafforzare i legami con la tradizione, in relazione alle pericolose derive identitarie da marketing social estranee alla Festa del 2 luglio.



COMUNICATO STAMPA – Matera 2 Luglio, “La Bruna nei quartieri”: al via la seconda e terza puntata del talk show nei rioni Serra Venerdì e Serra Rifusa

Matera 2 Luglio: la Festa della Bruna entra nei quartieri con i talk show di Basilicata Media

Giovedì 25 giugno sul sagrato dell’Addolorata a Serra Venerdì l’omaggio ai Cavalieri e ai Pastori in occasione del 70° anniversario del rione. Domenica 28 giugno l’appuntamento finale nella sede degli Angeli del Carro. Conduce Sergio Palomba.

Dopo il debutto di sabato scorso nel borgo di La Martella, entra nel vivo il progetto editoriale “Matera 2 luglio – La Bruna nei quartieri”, il format ideato e realizzato da Basilicata Media, in collaborazione con gli Angeli del Carro. Un talk show vivace che porta la tradizione della festa patronale direttamente tra la gente, unendo il racconto delle figure cardine della celebrazione alla musica dal vivo.

Il secondo appuntamento in cartellone è fissato per giovedì 25 giugno sul sagrato della Chiesa dell’Addolorata, nel rione Serra Venerdì. La serata, organizzata in collaborazione con la parrocchia e il parroco Don Michele Larocca, si inserisce nelle celebrazioni per il 70º anniversario della nascita del quartiere. Protagonisti del talk, tra gli altri, saranno due pilastri della tradizione materana: i Cavalieri di Maria Santissima della Bruna e i Pastori della storica processione dell’alba. Spazio anche al racconto dei primi nati nel quartiere. La colonna sonora dell’incontro sarà affidata ai Fratelli Tutti.

Il terzo e ultimo appuntamento per le registrazioni si terrà invece domenica 28 giugno a Serra Rifusa, presso la sede degli Angeli del Carro, confermando una location già centrale nelle prime due edizioni. L’evento vedrà la partecipazione musicale dei Roots’n’Stones.

Ulteriori dettagli relativi agli ospiti e al programma di questa serata finale saranno annunciati nei prossimi giorni.



Tutti gli appuntamenti sono condotti dal giornalista Sergio Palomba.