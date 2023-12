Brilla la stella al merito del lavoro dell’ing. Visceglia

Una onorificenza che premia costanza, impegno e e tanta voglia di trasmettere ai giovani saperi ed esperienze. A riceverla, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ingegnere materano Giovanni Visceglia, quadro aziendale di Nuovo Pignone, che fa parte del gruppo multinazionale Baker Hugues. Felicitazioni per l’onorificenza ricevuta nella Capitale, dal console provinciale Mdl Fabrizio Lupariello. Il dirigente di Nuovo Pignone, che ha 60 anni, è sposato ed è padre di due figlie,fa parte del consolato provinciale di Matera. Ha alle spalle 33 anni di servizio, spesi in prevalenza nel settore commerciale, dove si è ‘impegnato con passione e dedizione per affermare sui mercati internazionali prodotti e tecnologia, sviluppati nella sede di Bari’.