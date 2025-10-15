Briganti o Migranti? Facimm paura… per lavoro e libertà

” Simu briganti e faccimmm paura” come ripete una canzone identitaria senza tempo. E se Crocco e la sua banda fosse ancora in giro per le lande della Basilicata tanti mediocri, opportunisti e presenzialisti della politica e dell’imprenditoria assistita di certo lascerebbero la vita terreno con una salutare schioppettata, non prima di aver lasciato averi e guadagni sottratti alla collettività. E dopo di Carmine, brigante simbolo della occupazione e repressione postunitaria piemontese, che ha depredato l’intero Mezzogiorno, i migranti delle nostre terra impoverita che guadagnarono le Americhe… Così ” Briganti o Migranti 2025” che Rionero in Vulture (Potenza) si appresta a ospitare per la tredicesima edizione sul tema ” E’ la fuga” è l’occasione per rievocare, riflettere e fare il punto su due fenomeni, che hanno ancora tanto da insegnare agli ”smemorati” della storia di Basilicata. E vorremmo che i giovani, soprattutto, avessero il piglio di Crocco o la determinazione dei migranti, per battere i pugni sul tavolo contro scelte sbagliate o incancrenite, che hanno alimentato emigrazione, taglio dei servizi nonostante le potenzialità (tante) di crescita della nostra regione. Attendiamo la parata dei briganti e gli appuntamenti di contorno dell’evento e, chissà, le parole del Crocco errante e migrante di oggi.



IL COMUNICATO STAMPA

“Briganti o Migranti 2025” – Rionero in Vulture rievoca la storia tra fuga, memoria e identità lucana.

Rionero in Vulture (PZ) – La cittadina natale del celebre brigante Carmine Crocco si prepara ad ospitare, venerdì 24 e sabato 25 ottobre, la tredicesima edizione di “Briganti o Migranti”, l’evento che ogni anno intreccia memoria storica, rievocazione e tradizione popolare. Promosso e curato dalla Pro Loco Rionero in Vulture, con il patrocinio della Città di Rionero in Vulture, dell’Unpli Basilicata, della Regione Basilicata e dell’Apt Basilicata, il progetto si presenta quest’anno con l’evocativo sottotitolo “È la fuga”, promettendo un percorso immersivo che mette in dialogo l’epopea brigantesca con il fenomeno migratorio lucano.

Nato sul solco del pensiero dell’insigne meridionalista Francesco Saverio Nitti, l’appuntamento 2025 intende tracciare un profondo legame tra i moti post-unitari del 1860 e la grande emigrazione che, nel corso dei decenni, ha segnato la storia della Basilicata. Un viaggio tra le radici e il destino di un popolo, sospeso tra l’inseguimento, la resistenza e la continua ricerca di libertà.

L’edizione di quest’anno si aprirà la mattina di venerdì 24 ottobre alle ore 10:30, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Giustino Fortunato” (Liceo Scientifico), con la Lectio Magistralis dal titolo “Scappare o restare? La fuga nell’epopea brigantesca”.

A guidare l’approfondimento saranno gli storici Valentino Romano e Maria Scerrato, che analizzeranno la condizione dei briganti perennemente in fuga, simbolo di una Basilicata ribelle e inquieta, ma profondamente umana.

L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali della Dott.ssa Antonella Ruggeri, dirigente scolastica dell’Istituto “G. Fortunato”, dell’Avv. Mario Di Nitto, sindaco di Rionero in Vulture, e del Prof. Cristian Strazza, presidente della Pro Loco Rionero. Moderato da Nicheo Cervone, l’evento vedrà inoltre la partecipazione di S.E. Mons. Ciro Fanelli, Vescovo della Diocesi, che offrirà le conclusioni. Nel corso della mattinata sarà presentato anche un nuovo volume sul brigantaggio dedicato a Padre Carlo, figura di rilievo per la storia e la cultura rionerese.

Il cuore della manifestazione sarà poi rappresentato dal percorso storico-rievocativo serale “La parata dei briganti”, che trasformerà il Centro Storico del Rione Costa in un palcoscenico a cielo aperto. L’appuntamento è fissato per le ore 19:00 di venerdì 24 e sabato 25 ottobre, con partenza da Via Matteotti e ingressi scaglionati ogni 15-20 minuti. Oltre trecento figuranti e teatranti animeranno un viaggio sensoriale tra storia e leggenda, ripercorrendo le orme di Carmine Crocco e dei suoi compagni tra scene teatrali, suoni, costumi e narrazioni immersive.

A partire dalle 20:30, presso l’Ex Carcere Borbonico, apriranno gli stand enogastronomici dedicati ai sapori tipici lucani e al celebre Aglianico del Vulture, con degustazioni nelle antiche cantine e visite guidate all’interno dell’ex struttura carceraria, dove si terrà anche la tradizionale rievocazione del Processo a Crocco.

La serata di sabato 25 si concluderà con un concerto di musica popolare a mezzanotte e una visita notturna al Museo del Brigantaggio, in cui “le ombre del passato torneranno”.