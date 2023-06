Bravo Morgan…Z, cantautore dell’ironia narrata

Genio e sregolatezza con Morgan e capacità narrante davvero unica, con tanta ironia e autoironia ( ed è quella marcia in più che rende credibili gli artisti) hanno caratterizzato ”la prima”, a Matera, della rassegna cantautorale di musica italiana ” Estati d’animo” organizzata sulla terrazza di Palazzo Lanfranchi da Milanok3 e Pm eventi. E il pubblico intervenuto, il concerto avrebbe meritato una maggiore partecipazione, ha avuto modo di apprezzare le qualità di un artista che va oltre la partecipazione di X factor, per una capacitò di improvvisare che ha preso i Sassi al balzo…tant’è che l’attore materano Nando Irene l’ha invitato subito ad affacciarsi alla balconata, per una visita guidata. Cosa che ha fatto alla fine, anche perchè andava recuperato un ”normale” ritardo sull’orario di inizio. Particolare temporale di poco conto visto quello che ha saputo narrare e cantare sui ”sassi” (stavolta in minuscolo) citando il grande Leonardo da Vinci e l’energia cinetica che spinge quel materiale lapideo a raggiungere i propri simili e a restare legato ai luoghi. Una similitudine che Morgan ha legato al destino dei rioni Sassi,della gente che li hanno abitati e a una nostalgia per le radici che non ha prezzo. Un sorso di spumante in coppa e poi una deliziosa cavalcata tra i brani del repertorio classico da Mozart a Morgant..Z, tra intervalli, sonate ed estemporanee sul noto tema musicale di Vic Mizzy dedicato alla serie tv della squinternata famiglia Adams, che ha coinvolto il pubblico nello schioccare le dita. E Morgan ha riservato altri fuochi pirotecnici, alludendo a mondi lontani, universo, stelle, alla teoria morandiana del ”cozzo” ( per la vocale mutuata fate voi…), narrando dell’invito fatto a Silvio Berlusconi ,definito ”un’artista” ,per cantare un suo brano che lo avrebbe portato a successo. Un ricordo ricco di aneddoti, che meriterebbe un’opera con libretto nel processo di beatificazione in atto. Ma è stato anche amico di Franco Battiato e ora anche di Matera, che ha visitato per la prima volta… Siamo certi che se ne ricorderà nella scaletta dei prossimi concerti. E lui alle radici ci tiene eccome.