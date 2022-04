Ancora un riconoscimento al Vinitaly di Verona per lo spumante dal noto nome latino di Michele, e fratelli, Dragone. E’ il secondo attribuitogli dalla giuria di esperti e l’attestazione non può che fare piacere al produttore, che si è impegnato non poco per tanta eccellenza, i buongustai e amici come Samuele Olivieri, noto sommelier, che ha condiviso quella giornata. Quanto alla città alle istituzioni locali che tanto parlano, spesso a vuoto, di turismo sostenibile e di diversificazione dell’offerta, ci saremmo aspettati un ”accenno” di levata di calici…per brindare a un successo materano e alla ”ostinazione” di un imprenditore che lavora con umiltà. Sarà per la prossima volta?