Bravi ragazzi . E seguite l’esempio del professor Testa…

… E il primo memorial che l’Associazione maitres italiani ristoranti e alberghi ( A.M.I.R.A) gli ha dedicato con una bella sfida tra i giovani allievi degli Istituti Alberghieri di Basilicata e Puglia ne è stata una conferma. Tanta voglia di fare, di ben figurare nel solco di quelle che sono state le qualità del professor Franco ” Ciccio” Testa come riporta la sala ristorante dell’Istituto Alberghiero ”A. Turi” di Matera, che ha ospitato l’evento: ” La gentilezza, l’eleganza, l’abnegazione per il lavoro e l’amore per gli alunni erano le tue priorità” .E poi una massima di Sant’ Agostino ” Scegli che cosa amare e il resto verrà”

…la cucina, il decoro e l’esperienza da perfezionare (certamente) che hanno portato i ragazzi a cimentarsi con i piatti della tradizione, lasciando spazio alla creatività.



Per la commissione di valutazione composta dal vicepresidente dell’Amira Silvio Pennace, dal presidente provinciale dell’associazione cuochi materani Battista Guastamacchia, dal presidente regionale dell’Associazione Italia sommelier Eugenio Tropeano, dal capo barman Gaetano Mezzina e dal direttore d’albergo Vincenzo Tito il compito di valutare, dispensare anche utili consigli, e di premiare quanti si sono distinti nelle prove. Un plauso a tutti, come ci ha detto Giuseppe Magno fiduciario provinciale dell’Amira, a cominciare dall’Ip ” De Nora Lorusso” di Altamura, seguiti dall’Ipseoa ”Giustino Fortunato” di Marconia e terzo l’Iseoa ” U’ DI Pasca” di Potenza. Finita? Gli organizzatori del Memorial ‘Francesco Testa” sono già al lavoro per la prossima edizione, dopo aver pranzato e dopo la foto ricordo con preside, docenti, organizzatori e amministratori locali.







LA SFIDA DEL 1 MEMORIAL

. Una competizione enogastronomica che ha visto impegnati -davanti a una giuria tecnica- e scuole alberghiere in una gara per la preparazione di un cocktail aperitivo, un primo piatto al flambé con abbinamento vino del territorio.