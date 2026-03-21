Brava Paola…un piano con ”lode” nel solco di Beethoven e Liszt

Un pizzico di emozione, ci sta quando si discute una tesi di laurea impegnativa, a coronamento di un corso di studi presso il Conservatorio musicale ”Egidio Romualdo Duni” di Matera, che ha visto la materana Paola Di Lecce coronare un sogno coltivato per tanti anni, tra sacrifici e soddisfazioni che sono arrivate con il ”Diploma” e una votazione con 110 e lode meritata e ben motivata. La sala Nino Rota è risuonata delle note scritte…ed eseguite della tesi in prassi esecutiva e repertori ” Oltre i confini della variazione. Forma e timbro tra Beethoven e Liszt’, relatrice la professoressa Paola Maria Montemurro che ha visto crescere…Paola Di Lecce -come riportato nella introduzione alla tesi- attraverso l’analisi e l’esecuzione al piano delle 32 Variazioni in do minore, WoO 80 di Ludwig Van Beethoven e della trascrizione di Franz Liszt del secondo movimento (Allegretto) della Sinfonia n.7 di Beethoven, due capisaldi del repertorio pianistico, ha inteso dimostrare come l’atto del variare investa ogni aspetto della creazione musicale:dalla manipolazione strutturale di un tema alla ”traduzione” timbrica di un’intera orchestra sulla tastier”. E dopo la proclamazione, segnata da applausi e da momenti di commozione, che hanno coinvolto docenti, famigliari (il papà Roberto, la mamma Mariella e la sorella Rossana), parenti, amici e affetti che le sono stati vicini apprezzandone qualità, sensibilità e impegno, l’augurio condiviso per altri traguardi nella professione e nella vita, come è stato per due grandi musicisti del passato e per tanti allievi del ”Duni” che hanno avuto e stanno avendo successo in Italia e all’estero.

