Brava la giovane pianista Paola: Prima anche a Fasano!

Confrontarsi con gli altri, partecipare ai concorsi musicali, non può che aiutare a crescere e a percorrere fino in fondo la strada del successo, che arriva…con tanto impegno, sacrificio, professionalità e un pizzico di fortuna, che non guasta mai. E così per la giovane pianista materana, Paola Di Lecce, iscritta al secondo anno del triennio accademico al Conservatorio ”E. R Duni”, è arrivato anche il 1° piano al concorso internazionale ”Città di Fasano” con un voto pieno 100 su 100.

Giuria e pubblico hanno salutato l’esibizione con un applauso finale. E del resto i brani da eseguire erano impegnativi: Paola ha eseguito il primo tempo della sonata di Beethoven opera 14 numero 2 e il Notturno di Respighi. I concorrenti per la sezione pianoforte erano una quindicina e due nella sezione di Paola nel concorso organizzato dall’Accademia Internazionale di Musica “Don Matteo Colucci” in collaborazione con EUROSOFIA e con il patrocinio del Comune di Fasano.

Soddisfatti i genitori, Roberto e Mariella e, a distanza i parenti, e la sua insegnante Paola Montemurro. E ora al prossimo impegno: piano, piano…naturalmente.