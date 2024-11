Brava Ergghiò. il 1 dicembre torna a Matera la processione Sant’Eligio

Un popolo senza memoria o che la mette da parte per l’innovazione a tutti i costi, per moda o pigrizia, non può che legarsi mani e piedi a un futuro che non porta da nessuna parte. Salvo che a baloccarsi nell’evanescente mondo della digitalizzazione o dell’intelligenza artificiale che fa la fortuna di pochi affaristici. Per fortuna c’è chi la testa non l’ha portata all’ammasso, come riporta un antico detto contadino, e lavora con passione e devozione…alla ripresa di pagine storia della memoria locale. Come l’associazione Ergghiò che , nella serata di domenica 1 dicembre, riproporrà la processione di Sant’ Eligio tra asini e muli. Un ritorno agli anni Cinquanta…



Comunicato Stampa

Corteo di Sant’Elìgio: Storia e Tradizione si ritrovano a Matera

Sant’Eligio Domenica 1° Dicembre 2024

L’associazione Ergghiò sita in Matera da sempre occupata nello studio e nella valorizzazione

delle tradizioni agro-pastorali materane, si impegna a riportare in vita una processione ormai dimenticata da più di 70anni :quella di Sant’Eligio. Era tradizione radicata soprattutto a Matera e a San Mauro forte (MT) quella di portare in corteo dietro la statua di S. Eligio asini muli e cavalli il 1°Dicembre in segno di devozione al santo. Nella città di Matera la processione terminava proprio davanti alla chiesa intitolata al Santo protettore degli animali da soma dei maniscalchi, con i 3 giri intorno alla colonna adiacente la chiesa . Nella città dei sassi inoltre proprio in questa giornata si iniziavano a friggere le “pettole” e per tradizione la prima veniva obbligatoriamente offerta al proprio animale da lavoro.

“Il Corteo di Sant’Elìgio rappresenta un momento di grande valore culturale per la nostra

comunità,” ha dichiarato Gabriele Chiancone, fondatore dell’Associazione Ergghiò. “È una

tradizione che abbiamo recuperato dopo decenni e decenni di oblio, ed è un’opportunità per

tramandare le nostre tradizioni alle nuove generazioni e per rafforzare il senso di

appartenenza e identità locale”. CORTEO SERALE

ORE 19:00

Raduno dei figuranti in costume tradizionale, degli zampognari e degli animali da soma in

Piazzetta Pascoli. Gli abiti tradizionali sono stati realizzati su alcuni modelli di fine ‘800 e si

specifica che il numero di figuranti sarà più meno di una decina, mentre gli animali da soma

saranno nel numero di 1 unità. Si sottolinea che gli animali che verranno utilizzati nel corteo

saranno condotti a mano sono vaccinati, assicurati e hanno passato il cancello veterinario

per i festeggiamenti di M.ss.della Bruna. Ovviamente dato il ridotto numero di figuranti e di

animali non si creerà alcun disagio né ai commercianti né ai passanti e gli accessi pedonali

saranno totalmente liberi.

PARTENZA CORTEO PER LE VIE DEL CENTRO

Il corteo seguirà il seguente percorso :

Piazzetta Pascoli

Via Ridola

Sosta davanti alla chiesa di S.Eligio

ORE 19:45

Canti popolari e benedizioni degli animali: gli strumenti utilizzati per i canti tradizionali sono

strumenti acustici. Subito dopo la benedizione degli animali quest’ultimi verranno fatti

defluire da via Rocco Scotellaro

Ore 21:30

Termine dell’evento