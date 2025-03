Branduardi a Bari il 24 maggio in concerto con il ‘’Cantico’’

Sarà a Bari il 24 maggio, al Teatro Petruzzelli, Angelo Branduardi , cantautore, violinista, polistrumentista noto con l’appellativo de “Il Menestrello’ per quell’esperienza di ricerca avviata mezzo secolo fa dove ricercò per un nuovo genere musicale legato alla produzione antica europea: medievale , rinascimentale con quelle folk di tradizione celtica, germanica, britannica, francese. Era il 1979 quando con il long playing ‘’Confessioni di un malandrino’’ fece conoscere l’originalità della sua produzione. A Bari in tour per gli 800 anni del ‘’Cantico’’ di Francesco d’ Assisi, per i valori e i messaggi quella composizione che esalta natura, fede, amore e umanità. Per i fans dell’artista e per quanti vorranno apprezzare il ‘’ Cantico’’ un concerto da non perdere..

In occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, prende vita il nuovo tour di

Angelo Branduardi

“IL CANTICO”

24 MAGGIO TEATRO PETRUZZELLI BARI

Angelo Branduardi in scena al Teatro Petruzzelli di Bari il 24 maggio 2025 con “Il Cantico”, un evento unico che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi, figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia. Il tour si ispira alla figura solare e vitale del “Poverello di Assisi,” come racconta lo stesso Branduardi:



“La vita di San Francesco d’Assisi é quella di un uomo che diventa Santo… un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dalla letizia’… Francesco é oggi più che mai Santo, ma è anche grande poeta; amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo… io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle.”

Il Cantico sarà un’occasione per rivivere la profondità degli scritti francescani e lasciarsi ispirare dai temi contemporanei che San Francesco, già nel suo tempo, sapeva incarnare con straordinaria modernità: povertà, ecologia, amore per la vita e accoglienza. Per l’occasione Branduardi tornerà a calcare i palchi con la band al completo, infatti insieme al Maestro Branduardi, saliranno sul palco grandi musicisti: Fabio Valdemarin alle tastiere Nicola Oliva alle chitarre Stefano Olivato al basso Davide Ragazzoni alla batteria. Un appuntamento imperdibile che unisce la musica al messaggio di speranza e amore universale di San Francesco. I Biglietti sono disponibili su TicketOne.