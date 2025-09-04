“Bossa Nova Para Sempre” nella Corte di Palazzo Viceconte – Matera

“Bossa Nova Para Sempre” è la nuova produzione Summer 2025 dell’Orchestra Sinfonica Brutia che propone un evento che non è solo un concerto, ma una vera e propria esperienza sensoriale, dove le note di Bossa Nova, tra eleganza e ritmo, si intrecciano con le emozioni più profonde. L’evento è previsto per il 𝟲 settembre 𝟮𝟬𝟮𝟱 – ore 20.30-all’interno della Corte di 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗩𝗶𝗰𝗲𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲 – Matera.

“Un percorso musicale -si legge in una nota- che celebra il leggendario stile musicale brasiliano, in un viaggio sonoro che unisce le suggestioni della tradizione con la maestria orchestrale, per un’esperienza unica che trasporta il pubblico nel cuore del Brasile. Francesco Perri autore dei testi guida nell’affascinante e drammatica storia di Maria, giovane cantante, attraverso lo sfondo sonoro di un’evoluzione di un genere che ha saputo affascinare e conquistare il mondo intero.

Il concerto sarà arricchito dalla bellissima e sensuale voce di Serena Lionetto, Flavio Scanga – Chitarra, Alessio Iorio – Basso, Alessio Sisca – Batteria, che darà vita alle indimenticabili melodie della Bossa Nova, portando sul palco le note di Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, Gilberto Gil. La combinazione tra l’orchestra e la voce solista offrirà una nuova prospettiva su alcuni dei brani più iconici del repertorio, rendendo questo concerto un tributo affascinante e attuale al movimento che ha rivoluzionato la musica mondiale. Un incontro tra passato e presente, tra l’intensità di un genere musicale intramontabile e le sonorità moderne dell’orchestra sinfonica.

Un viaggio musicale che celebra la libertà e la passione del Brasile, trasformando ogni brano in un invito a lasciarsi trasportare dalla bellezza senza tempo della Bossa Nova.

Il Lams si pregia di collaborare ancora una volta con l’Orchestra Sinfonica Brutia per quest’ulteriore data del Prospettive Music Festival e per offrire al pubblico di Matera un concerto di altissimo profilo, capace di emozionare e conquistare.

La cornice sarà ancora una volta quella di Palazzo Viceconte con il quale prosegue e si consolida una proficua collaborazione. Un fiore all’occhiello del patrimonio storico artistico del nostro territorio, luogo unico ed incantevole.

L’Orchestra Sinfonica Brutia viene costituita il 27 gennaio 2022 dal Comune di Cosenza e dal Conservatorio “S.Giacomantonio” di Cosenza, che colgono l’opportunità offerta dal MiC alle città, sede di Conservatorio, di dare vita a una nuova ICO e di beneficiare del finanziamento FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022/2024, ora rinnovato per il triennio 2025/2027. La sua mission: innalzare la qualità dell’offerta musicale nei territori di appartenenza, ma anche – e soprattutto – creare una filiera formativa per i tantissimi giovani che, partendo dalle scuole secondarie e poi, attraverso i Conservatori, possano vedere nella musica l’approdo professionale di anni di impegno e sacrifici, senza quella precarietà che ad oggi ancora contraddistingue il settore. Essa nasce in una città sede di un prestigioso Teatro di Tradizione, intitolato al musicista Alfonso Rendano, dove ha sede legale ed operativa. Presieduta dal Sindaco della città, avv. Franz Caruso, è guidata artisticamente dal Direttore del Conservatorio Giacomantonio, M° Francesco Perri, compositore e direttore d’orchestra. La OSB affianca musicisti di esperienza e giovani che stanno ultimando il loro iter formativo presso il Conservatorio di Cosenza, sebbene l’Orchestra accolga musicisti che provengono da diverse province calabresi. Ad oggi la Brutia ha firmato oltre sessanta produzioni, con incursioni nel mondo pop (Sergio Cammariere, Edoardo Bennato, Amii Stewart, Raphael Gualazzi, Avion Travel) e tenuto concerti in tutte le province calabresi, ma anche in Basilicata, Campania, Lazio e Molise. Nei progetti dell’Orchestra Sinfonica Brutia i giovani sono interlocutori privilegiati. Oltre ad una intensa collaborazione con i Licei Musicali, la Brutia ha dato vita alla compagine giovanile, Brutia Young, che accoglie giovanissimi dagli undici ai diciassette anni.”