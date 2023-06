Blues col botto in Casa Cava con Claudio Tristano e l’esordio del piccolo Mattia Corbo

E mentre nel primo pomeriggio a Matera pioggia e grandine battevano a ritmo sul tetto in tufo di Casa Cava, insonorizzato per natura, , sul palco del South Italy Blues Connection si susseguivano le note di musicisti e gruppi che hanno New Orleans nell’anima e si lasciano andare tra ballate e accordi che conquistano. Il pubblico, naturalmente, apprezza quello che due nocchieri del Mississipi lucano, il fiume Basento, come Donato Corbo e Rosario Claps tirano fuori da 12 edizioni con formazioni che migliorano nel tempo o che sono la sorpresa della manifestazione.



E così, per esempio, con quel funambolo del blues che è Beppe Granieri, organizzatore del Bitonto Blues festival, si è esibita una band di ”attempati” musicisti – come li ha definiti scherzosamente Rosario- che hanno tirato fuori pezzi, atmosfere di un repertorio noto e di sicuro effetto. Ma l’acuto più alto, tra le tante formazioni che si sono avvicendate, è arrivato dal chitarrista Claudio Tristano che si è esibito in Trio. Il funambolico chitarrista di Pomarico ne ha fatta di strada da quanto 15 anni fa , quando aveva 20 anni, decise di attraversare l’Oceano e di approdare a Los Angeles . Qui si aggiudicò il concorso internazionale indetto dalla Guitar Center’s On Stage ,seguito da leggenda della musica country americana e mondiale, Vince Gill, che seguì in tournèe. Il sogno di tanti ragazzi che vogliono imparare e affermarsi.



Il resto è stato un crescendo di consensi. Ora è a Pomarico, ma medita di ritornare negli States dove le opportunità sono tante. Scrive per altri musicisti americani, soprattutto emergenti, ma anche per programmi televisivi per i canali Fox, Cbs e altro e poi si esibisce dal vivo . ” Sto lavorando a una mia incisione- precisa- che intendo ultimare non non appena avrò tempo” .Un lavoro che i fans attendono e che, nel frattempo, hanno potuto apprezzare Claudio con tre brani di Michael Landau eseguiti in Casa Cava , dimostrando tutta la sua classe. E con un crescendo interpretativo davvero forte, segno che dietro- come dicono gli addetti ai lavori- c’è un progetto convincente. Complimenti. Un esempio di dedizione, seguito da genitori e parenti, che lo hanno visto crescere con la chitarra all’età di 10 anni. Troppo presto?



Casa cava ,in proposito, ha riservato la sorpresa del giovane Mattia Corbo, di 11 anni, che studia e suona la batteria da tre anni buoni. Risiede nella frazione Possidente di Avigliano ( Potenza) e ha rotto il ghiaccio, come si suol dire, esibendosi con due zii affettuosi come Donato Corbo e Rosario Claps. Il giovane si farà le ossa, con bacchette, piatti (charleston, ride, crush) , tamburi, grancassa, rullante, timpano e via armonizzando. Zii contenti e per il giovanissimo Mattia, che ha ringraziato il pubblico, ricevendo i primi applausi in una manifestazione di risonanza nazionale come il South Italy Blues Connection, che vede la partecipazioni di band di diversa estrazione, formazione e vena musicale.



Nella prima serata si è esibita una buona metà delle formazioni iscritte, con tanti musicisti che si conosco da tempo e che a Matera, al Sibc sono a casa, condividendo una passione comune il blues e suonando insieme a quel cultore dell’armonica che è il materano Mino Lionetti. E c’è chi come Gianfranco Losignore, che segue il festival da sempre, medita di esibirsi con una band l’anno prossimo. Quanto al nome, dopo gli eventi astrali del 18 febbraio scorso, non può che chiamarsi Meteorite blues band…



I GRUPPI PARTECIPANTI



The Blues Deluxe Band – Di Tutto un Blues – Henry & The Screamers – Lucille band – Dino’s Blues Band – Dago Red – Coperniblues – elPedro – April Fools – Eugenio Greco & New Mississippi – Paul Costyn & Peppe Sanzi Band – D’Alessandro Band – Whisky a Go~Go Blues Band – Lara band – Zi Rock and his little toys – The Mega Blues Explosion – Claudio Tristano Trio – Mustang – Louisiana Gamblers – Bj & Bluesy Guys – Capatosta – Walking Trees – Mino Lionetti & The Shuffle’s Brothers – Angel’s Eyes Spiritual Project – Luigi Mitola Duo – South Blues Band – Speaker blues band – ErnyDoc Acoustic Blues – Sunny Electro Whisper – SavoiaBrothers – Shake For Blues – Ella&Friends – Sara Facciolo – Iknusa blues band – Jhonny Blue Band – Adriano Degli Esposti Band – Excaliblues – Blues Indelebile Band – KatyLadyBlues – Sara Corbò D~Mansion – Marco Bartoccioni Band – Fabi’s Blues Band e The Blues Queen – Blue Stuff, che si esibiranno domenica 25 giugno alle 21.00. Non mancate. Si comincia alle 15.30 in Casa Cava e a distanza sui canali social del Sibc.