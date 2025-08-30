sabato, 30 Agosto , 2025
Blu cat blues al Pecora nera di Cassano Murge

Franco Martina
Lo abbiamo scoperto per caso dando un’occhiata al portale di eventi pugliese ”Camin vattin”…sempre aggiornato e che apre davvero all’imbarazzo della scelta sul che fare e non solo al sabato sera. Così sabato 30 agosto (stasera) alle 22.00 troviamo i Blu cat blues in concerto, ingresso libero, al Pecora Nera country club di Cassano delle Murge ( Bari). E naturalmente sul palco con un repertorio che conosciamo bene il gruppo lucano presenterà, tra l’altro, due querce del blues d’annata come Donato Corbo alla chitarra, Rosario Claps voce e armonica, con Antonio Dagrosa al basso e Vincenzo Giuzio alle percussioni. E’ un gruppo con tanta storia che a Matera, in Casa Cava, ha portato un festival di levatura nazionale interrotto con l’edizione 2023 https://giornalemio.it/cronaca/stop-al-south-italy-blues-connection-2024-a-matera-una-sconfitta-per-tutti/. L’auspicio è che possano tornare. Nel frattempo blues a tutta birra…e Cassano è il luogo giusto per farlo.
NUMERI UTILI
https://www.facebook.com/BlueCatBluesPage/
https://www.bluecatblues.it/
PRENOTAZIONI 0803072088 Cassano delle Murge (Bari) via Colamonico, 74
Pecora Nera Country Pub
via carmelo colamonico, 74
ore 22:00
ingresso libero
Info. 0803072088

