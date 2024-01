Bisceglie: un Concerto-Omaggio a Nicola Arigliano a 100 anni dalla nascita.

Si terrà il prossimo 25 gennaio 2024, presso il Politeama Italia di Bisceglie, con porta alle ore 20.30 e inizio alle ore 21.00, l’evento conclusivo della terza edizione della Rassegna “Dialoghi in Jazz” che per questa edizione ha scelto la Puglia protagonista con un Concerto – Omaggio a uno dei più applauditi protagonisti della storia musicale pugliese degli ultimi decenni, il salentino Nicola Arigliano.

“L’evento, che rientra nella programmazione del Natale a Colori 2023, -si legge in una nota- la programmazione degli eventi natalizi a cura dell’Assessorato alla cultura del Comune di Bisceglie, vedrà la partecipazione del composito-re e storico della musica M.o Franco Arigliano, nipote di Nicola, e il gruppo musicale Larry Fran-co Quartet. Il concerto, programmato per lo scorso 15 dicembre, è stato rimandato per problemi organizzativi e si terrà presso la Sala C del Politeama Italia. Nell’anteprima del concerto, come ormai consuetudine della Rassegna “Dialoghi in Jazz”, un appro-fondimento sulla figura del musicista salentino a cura del maestro Franco Arigliano, musicologo, compositore, critico musicale, musicista di altissimo profilo con una carriera trentennale di inse-gnamento accademico presso il Conservatorio di musica “Nino Rota” di Monopoli” che ci farà co-noscere Nicola da una prospettiva assolutamente privilegiata. A seguire l’esibizione di uno degli interpreti più apprezzati del repertorio di Nicola Arigliano, il taranti-no Larry Franco. Con lui, sul palco del Politeama Italia si esibiranno la vocalist e percussionista Dee Dee Joy, il giovane trombettista e vocalist Joe Franco e il contrabbassista Ilario De Marinis. Ingresso con biglietto unico di 10 euro. Info e prenotazioni: tel. 080 3968048.”