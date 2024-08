Bisceglie: inaugurazione Biblioteca Comunale intitolata a “Mons. Pompeo Sarnelli”

Domani, mercoledì 21 agosto, in occasione della Cerimonia di Inaugurazione della Biblioteca Comunale intitolata a “Mons. Pompeo Sarnelli” a Bisceglie, sono in programma numerose esibizioni musicali che accompagneranno l’evento, coordinate dell’Associazione AlterAzioni di Bisceglie. Per l’occasione -si legge in una nota- l‘Associazione AlterAzioni, da sempre impegnata nella promozione e nella valorizza-zione di giovani talenti del territorio e non solo, in sintonia con gli enti istituzionali, ha interpretato la manifestazione come un ideale percorso musicale che si articolerà attraverso le diverse sale della Biblioteca Comunale, ciascuna intitolata a illustri protagonisti della vita culturale cittadina del passato, come i musicisti Gaetano Veneziani, Mauro Giuliani e Sergio Nigri, ma anche contemporanei come lo storico Mario Cosmai. L’accoglienza alle autorità istituzionali e la “scopertura” dell’opera d’arte dell’artista Tony Cassanelli saranno affidate al giovane violinista Andrea Rizzi accompagnato dai maestri Clelia Sguera, al vio-lino, e Vito Liturri, al pianoforte (digitale).

Il repertorio proposto spazia da Mozart a Shostakovich, da Massenet a De Bériot. Si prosegue nel percorso musicale delle sale del primo piano dove ci sarà un simbolico omaggio al chitarrista Mauro Giuliani, con l’esibizione dei chitarristi Francesco Pellegrini, Emilio Ventura e Vito Topputo. I giovani chitarristi proporranno i brani più celebri del repertorio chitarristico alternandosi tra di loro per accogliere il pubblico con interpretazioni di alto livello artistico e virtuosistico: da Giuliani a Ponce, da Bach a Rameau fino a Tansman e non mancherà una brillante parentesi operistica con una parafrasi dei brani più noti tratti da La Traviata di Giuseppe Verdi. Al secondo piano un ideale omaggio a un altro celebre musicista biscegliese, il flautista Sergio Nigri, e qui si esibiranno un duo di flauto e pianoforte (digitale) formato da Fabio Daloiso e Roberto Bizzoca, e un trio vocale formato da Anna Kniazeva (soprano) e Claudio Belviso (tenore) accompagnati al pianoforte (digitale) da Martino Boscia. In questo caso la proposta musicale va dal classico Mozart al Novecento di Bartòk, con il duo di flau-to e pianoforte, fino al repertorio lirico più noto proposto dal trio di voci e pianoforte. La proposta di AlterAzioni si avvale della collaborazione di giovani studenti del Conservatorio di Musica “N.Piccinni” di Bari con cui l’Associazione ha in essere un rapporto di partnership siglato dal Direttore del Conservatorio di Bari M.o Corrado Rosselli e dal Consiglio Accademico, che prevede il coinvolgimento degli studenti del Conservatorio del capoluogo pugliese per le iniziative organizzate dall’associazione biscegliese in eventi che promuovano la valorizzazione dei giovani talenti in contesti di alto profilo culturale e musicale. In questa occasione si esibiranno studenti della classe di violino del M.o Giovanni Zonno, delle classi di chitarra del M.o Nando di Modugno, di flauto del M.o Emanuele Cacciatore, di pianoforte dei M.i Filippo Balducci ed Emanuele Arciuli, di canto della Prof.ssa Maria Grazia Pani. La manifestazione comincerà a partire dalle ore 18.00.

La presentazione del video della cantante Erica Mou dedicato ai Santi Patroni della città di Bisceglie su Via Frisari aprirà il momento conclusivo della manifestazione.

In chiusura di serata l’Associazione AlterAzioni e i suoi protagonisti saluteranno il pubblico intervenuto nel Chiostro Santa Croce, antistante la Biblioteca. L’ingresso alla manifestazione è libero.”

