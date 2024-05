Bimbi, imparate ad allacciarvi le scarpe!

E se lo saprete fare eviterete di inciampare o di perdere le scarpe. Domani a Matera al quartiere Lanera vi insegneranno come fare, giocando. Colpo d’occhio per infilare i lacci negli ”occhielli” , i fori delle scarpe, fino ad arrivare al punto di incrocio per tirare un fiocchetto. Facile…Ma passate dal laboratorio, imparerete in un batter d’occhio.

Comunicato stampa

Proseguono gli appuntamenti dell’Associazione nella Biblioteca di quartiere rivolti ai più piccoli:

Giovedì 9 maggio 2024 dalle ore 16 alle ore 18 l’Associazione Quartiere Lanera organizza nei locali della Biblioteca “Nicola Festa” un Laboratorio “Gioco e Imparo ad Allacciare le scarpe”, rivolto ai bambini di 5/6.

E’ gradita la prenotazione telefonica al n° 338 8303725.

Matera, 7 maggio 2024

La Presidente

Rosalba Matera