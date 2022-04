E’ primavera e Netural Family, progetto nato per promuovere una nuova cultura della famiglia nella società, nelle aziende, nelle istituzioni e nelle case, lancia un contest dedicato ai bambini, invitandoli ad immaginare e disegnare una nuova attrazione da realizzare nel parco Agoragri di Matera: una casa sull’albero.

“Sarà -si legge in una nota degli organizzatori- un modo nuovo per progettare uno spazio ludico per famiglie, da costruire tutti insieme, grandi e piccini!

Per Netural Family è importante incoraggiare i bambini ad usare la loro immaginazione affinché si sentano liberi poi di realizzare quanto sognato – dando loro sempre nuovi strumenti e stimoli di apprendimento.

Fino al 6 maggio i genitori potranno inviare al numero Whatsapp 3516527679 (Netural Coop) i disegni delle case sull’albero realizzati dai bambini, indicando:

– Nome e cognome del bambino;

– Nome e cognome del genitore;

– Scrivendo ”autorizzo al trattamento dei dati personali e all’utilizzo del nome sui canali social di Netural Family”;

I disegni verranno pubblicati da Netural Family sulla pagina facebook dedicata all’iniziativa e tutti saranno coinvolti nella progettazione e realizzazione della casetta ad Agoragri.

I tre disegni che otterranno più like riceveranno dei premi:

-Primo premio: un kit “piccolo giardiniere”;

-Secondo premio: un aquilone;

-Terzo premio: un set di matite colorate e un album da disegno.

Il contest “La casa sull’albero di Agoragri” è ideato da Netural Family in collaborazione con Associazione Agrinetural e Associazione Casa Netural.

Netural Family è un un progetto che mette in connessione persone, idee, servizi e strutture per creare una nuova cultura della famiglia e redistribuire valore condiviso. Sul sito www.neturalfamily.com è possibile trovare articoli sul tema genitorialità, racconti ispirazionali per viaggi in famiglia e un folto calendario di attività ludodidattiche per bambini.

Agoragri è un parco di comunità, orto e giardino aperto a tutti i cittadini, situato tra viale Italia e via dei Normanni, a Matera. Questo piccolo pezzo di campagna, un tempo in disuso, è stato restituito alla città ed oggi rappresenta uno spazio per stare insieme all’ aperto, osservare la vita della natura, coltivare verdure a km0. Un giardino di conoscenza condivisa in cui sono presenti un orto sinergico e uno spazio ricreativo per coltivare relazioni e condividere momenti a contatto con la terra.”