Bilancio finale “SCHOOL EXPERIENCE 3” a MONTESCAGLIOSO.

Schoolexperience3, festival itinerante realizzato da Giffoni, dal 27 febbraio al 03 marzo 2023 ha fatto tappa in Basilicata, accolta dallo storico “Cine Teatro Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT). Il progetto è realizzato nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola ed è promosso da Ministero della Cultura – Direzione generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione CineCreando, diretta da Giuseppe Disabato e con Pollinolandia – Città della Creatività di Terranova di Pollino (PZ), presieduta da Cinzia Labanca. L’obiettivo di School Experience è quello di coinvolgere i più giovani tramite gli strumenti che sono più vicini a loro, stimolandoli al confronto su tematiche attuali e rilevanti. Numerosi gli appuntamenti previsti nella tappa lucana per gli oltre 5mila ragazzi delle due province. Un team di oltre 20 professionisti di Giffoni Valle Piana (SA), per una settimana, si è trasferita a Montescaglioso per seguire e gestire tutte le attività previste; un’apposita troupe ha dato vita ad un vero e proprio set cinematografico. Il programma ha previsto, tra gli altri, il laboratorio “Digital prof” tenuto da Luca Fresolone (marketing communication manager di Giffoni) che aveva l’obiettivo di migliorare le conoscenze digitali dei docenti nello svolgimento dell’attività didattica (dal video alla realizzazione di una brochure). Una serata è stata dedicata alla “Parental Experience”, ovvero la visione (gratuita) e congiunta genitori – figli del film “Una voce fuori dal coro”, diretto da Yohan Manca, film premiato dai juror della sezione Generator +13 del GFF 2022 con il Gryphon Award come miglior film. Nei giorni scorsi, a Montescaglioso, è intervenuto il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi, il quale ha evidenziato il profondo legame con la comunità montese e la notevole preparazione fatta registrare dai giovani giurati provenienti da Montescaglioso. Lo stesso Disabato ha consegnato a Gubitosi una targa in segno di “gratitudine e stima per aver supportato e creduto in Montescaglioso e nella Basilicata”. La serata finale è stata condotta da Orazio Cerino presso la sala cinematografica montese alla presenza di un ampio numero di spettatori; dopo la visione di alcuni filmati che hanno illustrato le attività del Giffoni Film Festival, Marco Cesaro (responsabile del Dipartimento Progetti Speciali di Giffoni) ha fatto riferimento ai 20 anni di ininterrotta e proficua collaborazione con il “Cine Teatro Nicola Andrisani” di Montescaglioso; ha espresso parole di elogio ed incoraggiamento per Giuseppe Disabato e l’intero staff della struttura montese. Ha, inoltre, espresso il ringraziamento ai sindaci, ai dirigenti scolastici, ai docenti oltre che alle comunità che hanno partecipato con notevole entusiasmo. Disabato ha poi consegnato a Cesaro una targa. Messaggi di saluto sono stati espressi dalla consigliera regionale, delegata alla cultura, Gerardina Sileo, dal sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, da Franco Fiore (sindaco di San Severino Lucano), Francesco Muscolino, Mariana Locantore, dalla dirigente scolastica Carmela Gallipoli. In seguito è stato proiettato il cortometraggio “La cucistorie”, diretto da Giuseppe Novellino, realizzato nell’ambito di Schoolexperience3. Al termine l’intero cast di attori e collaboratori si è presentato al pubblico presente in sala.

Prima della tappa montese Schoolexperience3 ha coinvolto oltre 4mila bambini e ragazzi provenienti dagli istituti scolastici da Frosinone e Latina (Lazio); il programma proseguirà con la tappa sarda (dal 19 al 25 marzo a Nuoro e Tonara); in seguito, dal 17 al 21 aprile, in Campania, a Giffoni Valle Piana (SA), dove il progetto si concluderà con un evento ospitato nella Multimedia Valley.