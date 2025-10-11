Bilancio di 25 anni di impegno per Opera don Bonifacio Azione Verde

E’ passato un quarto di secolo e quella realtà fondata da Don Bonifacio Duru, della diocesi cattolica di Orlu, per realizzare importanti iniziative in Nigeria, sabato 18 ottobre, alle 17.00 presso l’Hotel Nazionale a Matera, terrà un dibattito aperto sul tema: “25 anni di missione. traguardi raggiunti e obiettivi”. E un significativo contributo lo ha dato e continua a darlo l’associazione “Opera Don Bonifacio Azione Verde Odv Ets” presieduta da Imma D’Antona, che con altri volontari si occupa di fornire assistenza sanitaria gratuita e distribuzione di farmaci. Naturalmente ci sono novità, come riporta la locandina, ” Il Governo federale della Nigeria ha approvato il 13 agosto 2025 l’istituzione di Azione Verde University ad Amaigbo (Stato di Imo) al termine del rigoroso processo di valutazione della National Universities Commission (NUC). Nasce un campus polifunzionale capace di accogliere oltre 5000 studenti, simbolo di cooperazione internazionale con radici lucane.

