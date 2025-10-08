”Big” concerto al Mercadante con Telesforo e Pierobon

Sono due musicisti del grande jazz italiano e il concerto che terranno nel finesettimana al teatro Mercadante di Altamura è di quelli che radunano appassionati e neofiti, perché tira fuori l’anima jazz di interpreti che alla ”Grande Madre” del jazz continuano a dare e ad attingere a piene mani. Gegè Telesforo, foggiano come Renzo Arbore, legati da un rapporto artistico e di collaborazione di lunga data, si esibirà sabato 11 ottobre. Il giorno dopo toccherà al trombettista bolzanese Marco Pierobon esibirsi. Quanti ai repertori abbracciano i cinque continenti….



COMUNICATO STAMPA

Weekend di grande musica al Teatro Mercadante di Altamura

Gegè Telesforo e Marco Pierobon protagonisti l’11 e il 12 ottobre

Due serate all’insegna della grande musica attendono il pubblico del Teatro Mercadante di Altamura, che nel weekend ospiterà due eventi di altissimo livello artistico, capaci di coniugare talento, emozione e qualità.

Sabato 11 ottobre, ore 21.00

Sarà Gegè Telesforo ad aprire il weekend con Big Mama Legacy, un concerto che omaggia le radici del soul e del jazz, reinterpretandole con energia contemporanea.

Sul palco insieme a lui una formazione di eccellenti musicisti: Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sax alto), Christian Mascetta (chitarre), Vittorio Solimene (organo e tastiere) e Michele Santoleri (batteria).

L’appuntamento rientra nella rassegna “Rock & Jazz”, ideata e diretta da Silvano Picerno, che porta al Mercadante alcuni dei più interessanti protagonisti della scena musicale italiana e internazionale.

Domenica 12 ottobre, ore 19.30

Il secondo appuntamento del weekend vedrà protagonista Marco Pierobon con il concerto Golden Trumpet, accompagnato dall’Orchestra di Puglia e Basilicata.

Un viaggio sonoro attraverso le musiche di Morricone, Neruda, Gershwin e Bernstein, che metterà in risalto la straordinaria versatilità e il virtuosismo del trombettista.

Il concerto fa parte della Stagione concertistica del Teatro Mercadante, sotto la direzione artistica del Maestro Leonardo Colafelice.

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono disponibili presso il Box Office del Teatro Mercadante (Via dei Mille, 159, Altamura) e online su Vivaticket.com.

Info e WhatsApp: 080 3101222

Programma completo su www.teatromercadante.com