Bernalda: per i dieci anni di InVino VeriJazz, l’ospite è Fabio Concato

Per i dieci anni di InVino VeriJazz, sabato 24 agosto Musico Ambulante Tour di Fabio Concato, farà tappa a Bernalda per un appuntamento imperdibile con la grande musica italiana d’autore. In una nota si legge che: “Giunge alla decima edizione il tanto atteso evento che celebra lo sposalizio tra due anime che convivono insieme magnificamente, il vino e la musica jazz. Quella di InVino VeriJazz è una formula ormai collaudata: un’attenta selezione di cantine locali accompagna ogni anno la selezione di musicisti di alto livello, rendendo l’evento una delle manifestazioni più partecipate della cittadina. Quest’anno sarà uno tra i più grandi della canzone d’autore italiana ad allietare il pubblico nella storica Piazza San Bernardino a Bernalda. Dopo aver accolto, nelle due precedenti edizioni, Simona Bencini e Serena Brancale, il sagrato della Chiesa Madre, nel cuore del centro storico di Bernalda, sarà il palco naturale che accoglierà Fabio Concato, il ‘musico ambulante’, che, grazie alla sua alla sua capacità unica di mescolare melodie coinvolgenti con testi profondi e emozionanti, guiderà il pubblico in un viaggio di ricordi e atmosfere inedite tra i suoi successi. Con lui sul palco i suoi strepitosi amici Musici: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).

A seguire l’esibizione di Alea, cantautrice brindisina new soul, che con il suo ultimo album Cummei, edito da Kido Music, celebra l’unione tra la musica soul e la cultura del Sud Italia e dei Sud del Mondo. Ad arricchire quest’edizione anche la collaborazione con Intersezioni Music&Film Network, iniziativa di Lucania Sound Digital, che proporrà un’istallazione fotografica interattiva lungo la via che conduce al centro storico, ripercorrendo l’esperienza vissuta dai ragazzi e delle ragazze dell’IIS Bernalda Ferrandina guidati dal regista Nicola Ragone, dal titolo “I love the Bronx”.

L’appuntamento è sabato 24 agosto 2024 prezzo Piazza San Bernardino a Bernalda. Ingresso gratuito.

Ore 19:00 apertura stand eno-gastronomici e percorso fotografico/interativo “I love the Bronx. Ore 21 Fabio Concato – Musico Ambulante on tour. Ore 22.30 Alea – Cummei Tour.

L’evento è organizzato dalla ProLoco di Bernalda con il sostegno del Comune di Bernalda- Assessorato alla Cultura.”

«Le ultime quattro edizioni, quelle post covid, hanno costituito un volano di sviluppo per il festival, che ha visto il coinvolgimento di artisti di fama nazionale, raccogliendo successi di pubblico e di critica di settore. Questo è stato possibile grazie allo sforzo ed alla lungimiranza di volontari e musicisti straordinari che hanno iniziato questo percorso negli anni precedenti, tra i quali Attilio Troiano, Giuseppe Venezia, Matteo Di Biase e Pippi Dimonte»: afferma Marco Dipierro, responsabile artistico dell’evento dal 2021.

«Abbiamo sognato in grande – dichiara con orgoglio il presidente della ProLoco Bernalda, Mauro Mezzina -. Stiamo realizzando in grande e tutto questo è stato possibile grazie alla compartecipazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bernalda ed ai preziosi sponsor che ringraziamo. Ringrazio anche chi nell’anonimato ha donato il proprio contributo e i Soci e volontari tutti, che stanno lavorando nel silenzio per rendere indimenticabile quest’edizione».