Bernalda: Antonella Ciervo presenta il suo ultimo libro “Con i piedi in guerra”

Venerdì, 29 dicembre, alle ore 19:30, presso la Sala Incontro di Bernalda, la giornalista Antonella Ciervo presenterà il suo quarto libro: “Con i piedi in guerra”, edito da Edigrafema. Un evento inserito nella rassegna “Presepe di Guerra” a cura degli artisti Pietro Ditaranto e Franco Carella, organizzata e promossa dall’APS TerreJoniche, in collaborazione con MetaChannel e con il patrocinio del Comune di Bernalda – Assessorato alle Culture e al Turismo. A dialogare con l’autrice sarà Lucia Summa, pubblicista e attivista. “Con i piedi in guerra” -si ricorda in una nota- inviati, militari e studiosi si raccontano svelando il volto di chi appare davanti alla telecamera dal fronte, di chi firma una cronaca dai conflitti del mondo o ha la responsabilità di tante vite con una sola scelta. Stefania Battistini, Asmae Dachan, Gaetano Dammacco, Nancy Porsia, Domenico Quirico, Nello Scavo, Francesco Semprini, Michele Torres, Lorenzo Turi e Leonardo Zellino, sono alcuni dei nomi di coloro che Antonella intervista del suo libro, cercando di comprendere le ragioni culturali profonde e le prospettive umane e professionali che spingono a vivere da dentro il dramma dei conflitti. Antonella Ciervo, giornalista e scrittrice, già capo ufficio stampa del Comune di Matera, presenta un libro che vuole raccontare la guerra, cosa non semplice, e la paura, il riscatto, la speranza, l’impegno delle donne e degli uomini che la raccontano spingendosi al fronte, nei territori occupati cogliendola, con delicatezza e oggettività, nella disperazione di chi vive lutti, subisce embarghi, abbandona le proprie cose per fuggire e sopravvivere. Raccontare la guerra per auspicare la pace.” “Con l’intervento di Antonella Ciervo”, sottolinea Katya Madio, presidente dell’Associazione TerreJoniche, “intendiamo avviarci alla conclusione della rassegna che ci vede protagonisti di un’opera corale come “Presepe di Guerra” fino al 5 gennaio p.v., sollevando la discussione, riflettendo e sensibilizzando per coltivare il senso civico attraverso il linguaggio artistico, sia esso letteratura che arte e dando un senso alle immagini reali e forti che tutti i giorni ci arrivano, prepotenti, dai giornali dalle tante parti del mondo. Speriamo di esserci riusciti.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.