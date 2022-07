E venne il giorno del giuramento per ii giovane Luca Di Lecce, dopo il corso effettuato con tanto impegno e serietà a Taranto, presso la Scuola carabinieri” Castrogiovanni”, nella 1^ compagnia, 4° plotone.Una scelta motivata, quella del neo carabiniere materano, salutata con commozione e soddisfazione dal papà Nicola, brigadiere in pensione, dalla mamma Imma, dai fratelli Vito e Gianni. Oltre che da amici e parenti e tra questi lo zio Donato, sottufficiale dell’Arma in servizio, che – a distanza- si sono congratulati con lui. Adesso l’attesa per la destinazione e con un sogno nel cassetto…che auspichiamo si concretizzi, visti i titoli, la sua passione per la natura e gli animali. Luca al servizio del Paese, tra la gente, e con quel senso del dovere che lo accompagnerà negli anni a venire. Benvenuto nell’Arma, ”Nei secoli fedele”.