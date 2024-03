Bellezza, arte e non solo. Incontro a Matera con il cardinale Bagnasco

E di bellezza, oggi, ce n’è davvero bisogno per contrastare il grigiore e il rosso, purtroppo, dei tanti conflitti e delle brutture che la cronaca quotidiana ci propone a tutte le latitudine. A ricordarcelo, senza mai stancarsi, Papa Francesco, parlando a braccio , nelle encicliche o nei documento ufficiali, altre personalità che continuano a chiedere verità, difesa delle culture e della memoria dei popoli. E in questo la Chiesa è uno dei punti di riferimento, credibili, di questo percorso. Sabato 16 marzo il cardinale Angelo Bagnasco sarà a Matera, presso il museo ”Domenico Ridola” per un incontro sul tema ”Cose belle e bellezza”. L’alto prelato,arcivescovo emerito di Genova ed ex presidente della Conferenza episcopale italiana, è apprezzato per la forza dei temi trattati, oggetto di confronto e dibattito. Ricordiamo che in occasione dei suoi 80 anni il cardinal Bagnasco aveva detto che ”il sacerdote è uomo della gioia, non un venditore di illusioni” a conferma della stretta visione dei tempi e degli uomini, passando dai temi dell’emergenza educativa, dell’integrazione a quelli dell’Europa. A Matera attenzione riservata al tema della bellezza che consente di spaziare a 360 gradi tra anima, ambiente, arte, fede, passione, creatività. Tutto questo alla vigilia dell’anno Santo 2025. Da Roma a Matera, nel solco della cultura (tema da trattare con le pinze) alla bellezza.



IL PROGRAMMA DELLA VISITA DEL CARDINALE

Sabato 16 marzo 2024 alle ore 17 al Museo Ridola di Matera si terrà la conferenza “Cose belle e bellezza” con la presenza di Sue Eminenza Reverendissima Cardinale Angelo Bagnasco.

Dopo il benvenuto del Direttore del Museo, Annamaria Mauro, sono previsti i saluti istituzionali:

– del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi;

– ⁠del Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese;

– ⁠del Sindaco della Città di Matera, Domenico Bennardi

– ⁠dell’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

A seguire, le relazioni

– del Presidente della Associazione Fare Bene, Filippo Giorgio Maitan sul tema “Ars, via pulchritudinis”;

– ⁠del Direttore del Mata-Museo Diocesano di Matera, Marco Pelosi sul tema “La bellezza di Matera e la sua Madonna” sul tema “L’Arte Sacra”;

– ⁠della Professoressa dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Maristella Trombetta.

Modera: Marco Italiano.

Concluderà gli interventi Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Angelo Bagnasco.

Comitato promotore: Don Angelo Gallitelli, Gianfranco Lopez, Mina Clemente, Elettra Montemurro, Brunella Massenzio, Rosario Domenico Paternoster;

Intermezzo musicale: soprano Maria Grazia Carrieri e maestro Giuseppe Ciaramella al pianoforte.