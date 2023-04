Bella ciao…con i ‘’Modena’’ a Senise il 3 giugno

E’ sempre uno spettacolo coinvolgente assistere ai concerti dei Modena City ramblers, che mantengono un repertorio identitario dove si riconoscono generazioni diverse, soprattutto quando garriscono le bandiere della Liberazione o della festa dei lavoratori. Ma a causa delle precarie condizioni meteorologico il concerto fissato per il 1 maggio a Senise (Potenza) è stato rinviato al 3 giugno. L’annuncio è comparso sulla pagina social dei Modena city ramblers, su segnalazione degli organizzatori. L’evento è stato promosso da Basilics eventi e nel pomeriggio, in piazza del mercato, esibirsi anche altri gruppi.Attesa, comunque per gli Mrc, che hanno fans ovunque e immaginiamo che per vederli si muoveranno anche da altre province.Non mancherà nella loro scaletta ma, ne siamo certi, la richiesta avanzerà a gran voce, l’inno unitario che lega diritti, pace, riscossa, resistenza…come Bella Ciao. Li abbiamo visti a Calciano per la festa patronale e per Matera 2019. Esibizione pre pandemia.Ora il concerto della festa del lavoro.

IL COMUNICATO DEGLI ORGANIZZATORI

Siamo spiacenti di comunicare che il concerto del gruppo Modena City Ramblers previsto per il giorno 01 maggio (Festa dei Lavoratori) a Senise (PZ) alle ore 21.30 presso Zona Antico Mercato è stato 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗺𝗲𝘁𝗲𝗼𝗿𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗵𝗲 che ne avrebbero pregiudicato la realizzazione.

Il concerto verrà recuperato nella stessa località di Senise (PZ) il 𝟬𝟯 𝗚𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟯 alle 21.30 sempre ad ingresso gratuito presso Zona Antico Mercato.



Zona Mercato Senise

Zona Mercato, 85038 Senise

Senise

Di seguito l’elenco di tutti gli artisti che animaranno il 3 giugno di Senise.

– Binario 6

– Erika Marcelli

– Mad Loco

– Livio Livrea

– Gruppo suoni

– Radio Lausberg

– Modena City Ramblers

L’evento si svolgerà all’aperto nella Zona Mercato di Senise, con ingresso gratuito.

Durante il concerto ci saranno anche i mercatini con stand gastronomici.

